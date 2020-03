Pozimi noseča na Triglav, zdaj pa jo čaka nov izziv #intervju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj je bil pred oddajo najtežji izziv, ki ste ga opravili v naravi?

Težkih preizkušenj, ki mi bodo za zmeraj ostale v spominu, je bilo toliko, da bi lahko napisala knjigo. Včasih sem bila čisti antitalent za vse športe, precej boječe in sramežljivo dekle. Nato pa sem nekako premagala strah pred višino in preplezala Severno triglavsko steno po nemški smeri, pozimi šla noseča na Triglav, čeprav tega takrat nisem vedela, skočila nekajkrat s padalom iz letala, s kajakom preveslala nekaj otokov.

Veslanje okoli Krka sem celo komaj preživela, ker me je z jasnega presenetilo hudo neurje. Na jadranju iz Maroka do Kanarskih otokov nas je ponoči skoraj zrušil tanker, ker so dežurni na jadrnici zaspali ... Velikokrat se pošalim, da tako vsaj vem, da živim. Za štirimi stenami ne bi nič doživela.

Zakaj ste se želeli preizkusiti v izzivu Preživetje v divjini?

Na Preživetje v divjini sem se prijavila, ker pravijo, da moraš poslušati svoje srce in mu slediti. Željna sem bila novega znanja, izzivov in izkušenj. In v veliko čast mi je bilo spoznati Braneta T. Červeka.

Je bil izziv zahtevnejši, kot ste pričakovali?

Izziv je bil precej zahtevnejši, še posebej psihično. Bi ga pa vseeno takoj še enkrat ponovila (smeh, op. p.).

Kaj je bil najtežji del vaše preizkušnje?

Najtežji del je bil vsekakor prižiganje ognja. Znanja od prej nisem imela in res je težko. Energija ognja mi veliko pomeni. Ogenj najhitreje spremeni vse nečisto v čisto. Imam ga tudi v svoji tetovaži.

Kaj pa, ko se je spustila tema?

Nekoliko lažje je bilo, ker sva bila v tem izzivu dva. Vseeno pa je najin bivak stal v žarišču divjine, obdan z živalmi. Proti večeru je začelo še deževati, tako da je izbrisalo vse najine sledi in vonjave. Meni je rojilo po glavi samo to, da ne smeva zaspati in da se morava glasno pogovarjati.

