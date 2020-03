Ubij Eve – slastno temačna in modno ozaveščena serija

Od torka do četrtka lahko na Planetu spremljate vrhunsko kriminalno serijo Ubij Eve (Killing Eve), v kateri blestita Sandra Oh in Jodie Comer. Prva sezona temačne serije, ki je navdušila tako kritike kot gledalce, bo prvič na spored že nocoj ob 22.30.

Med novostmi v sporedu Planeta je tudi vrhunska serija Ubij Eve (Killing Eve), ki velja za eno najboljših serij zadnjih dveh let, prejela pa je tudi več nagrad – igralka Sandra Oh je dobila zlati globus in nagrado igralskega ceha, njena soigralka Jodie Comer je domov odnesla emmyja in bafto, serija sama pa je bila med drugim nagrajena s prestižno nagrado Peabody in bafto.

Gre za temačno kriminalno serijo, ki postreže tudi s črnim humorjem, predvsem pa z izjemno zanimivimi liki. Zgodba spremlja Eve Polastri (Sandra Oh), inteligentno, a zdolgočaseno uslužbenko britanske tajne službe, ki pride na sled Villanelle (Jodie Comer), elegantni in izjemno nadarjeni morilki po naročilu. Iznajdljivi nasprotnici razvijeta nenavadno obsedenost druga z drugo in se spustita v nevarno igro mačke in miši.

Serija ima na spletni strani IMDb visoko oceno 8,3, poleg izvirnega scenarija in igre pa navdušujeta tudi fotografija in kostumografija. V enem od prizorov modno zavedna Villanelle na primer nosi impozantno rožnato obleko, ki ji pripisujejo tudi vpliv na izbiro oblek, ki so jih zvezdnice tisto sezono nosile na rdeči preprogi.

Villanelle (Jodie Comer) v rožnati obleki, ki je zaznamovala prvo sezono serije

Prva sezona kriminalne serije Ubij Eve bo na Planetu od torka do četrtka zvečer, prvič že nocoj ob 22.30.

