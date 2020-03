Pokažite svoje znanje in se potegujete za bogate nagrade #video 360°

V sklopu oddaje Preživetje v divjini, ki je na sporedu ob torkih ob 21. uri na Planetu, posebne izzive pripravljamo tudi gledalcem, ki imajo tako možnost, da osvojijo privlačno nagrado. Tokrat lahko poskusite po navodilih inštruktorja preživetja v divjini Braneta T. Červeka zanetiti ogenj z žico in smodnikom in se obenem potegujete za odličen nahrbtnik Thule Versant 70L.

Znanje prižiganja ognja je v preživetvenih razmerah lahko ključnega pomena in včasih tudi edina ločnica med življenjem in smrtjo. Zdaj se ga lahko naučite zanetiti tudi sami. V zgornjem videu, ki je posnet v tehniki 360° in zato lahko z miško oziroma prstom med gledanjem spreminjate zorni kot gledanja, vam tokrat predstavljamo tehniko prižiganja ognja s pomočjo žice in smodnika, ki bo predstavljen tudi v oddaji Preživetje v divjini.

Kako sodelovati v nagradni igri?

1. Po navodilih Braneta T. Červeka iz zgornjega videoposnetka poskusite zanetiti ogenj, svoj poskus pa zabeležite v obliki videoposnetka. V nagradni igri lahko sodelujete tudi, če vam po več poskusih ognja ne uspe prižgati.

2. Videoposnetek, iz katerega je razvidno, da ste ogenj poskusili zanetiti na način, predstavljen v zgornjem videoposnetku, objavite na strani na Facebooku https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/.

3. Z oddajo videa na Facebooku (https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/) se sodelujoči strinja s Pravili in pogoji in soglaša s tem, da je avtor objavljenega videa. Več o zasebnosti v zvezi z osebnimi podatki si sodelujoči lahko prebere v 15. točki Pravil in pogojev.

Nagrada

Izmed vseh objavljenih videoposnetkov, ki bodo ustrezali zgornjim kriterijem, bomo v ponedeljek, 30. marca, izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel uro nahrbtnik Thule Versant 70L.

Thule Versant – Roarange je udoben in kompakten nahrbtnik, idealen za pohode ali daljša potepanja tudi v slabšem vremenu, saj sistem StormGuard preprečuje vdor vode. Je izjemno prilagodljiv, kar mu omogoča nastavljiva dolžina trupa. Je vsestransko uporaben in funkcionalno dovršen. Zaznamujeta ga premišljena konstrukcija in uporaba najkakovostnejših materialov, zato je odporen proti obrabi.

OPOZORILO! Vedno upoštevajte primerne varnostne ukrepe. Ogenj vedno netimo na odprtem prostoru stran od vnetljivih stvari!

