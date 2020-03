Helena Blagne bo predstavila svojo novo skladbo #foto

V oddaji Pri Črnem Petru bo Helena Blagne predstavila tudi svojo najnovejšo skladbo Led in sol, ki govori o ljubezni, življenju, minljivosti in je hkrati opomin, da brez ledu in soli ni topline in sladkosti.

Poleg nje se bodo na glasbenem odru zvrstili še Prifarski muzikanti, Igor in zlati zvoki, Skater, Slovenski zvoki in Rok'n'band. Njihov pevec Rok Ferengja bo v skladbi Vrača se pomlad moči združil še s Tanjo Zajc Zupan in Stenom Vrbekom.

Nekaj utrinkov iz sobotne oddaje si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

V tokratni oddaji pa se bo zabavnemu omizju v gostilni na veselje mnogih gledalcev pridružil tudi priljubljeni taksist Ibro, ki bo razumljivo spet poskrbel, da ga natakarica Sofija ne bi prepoznala. Mu bo uspelo?

Foto: Ana Kovač

Zabavno glasbeno oddajo Pri Črnem Petru si lahko ogledate v SOBOTO ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

