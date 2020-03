Urugvajci poslali na čakanje 400 ljudi, tudi selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urugvajska nogometna zveza je po pandemiji novega koronavirusa na čakanje poslala skoraj 400 oseb, ki so zaposleni na zvezi ali sodelujejo z njo, med njimi je tudi 73-letni selektor Oscar Tabarez, poročajo urugvajski mediji.

"Izvršni odbor je zavoljo trenutne zdravstvene krize, ki je povsem zaustavila nogometno življenje v naši državi in po svetu, sprejel stroge varnostne ukrepe. Z njimi želimo zaščititi prihodnje delovanje naše zveze," so zapisali na urugvajski nogometni zvezi in dodali: "V zelo kratkem času se bo žoga znova kotalila."

Urugvajska zveza je začasno ustavila tudi vse pogodbe z zunanjimi sodelavci in opravlja le nujna dela za osnovne potrebe zveze. Urugvajski mediji poročajo, da je ta ukrep prizadel skoraj 400 oseb, ki so vpeti v delovanje zveze.

Po podatkih, ki so bili objavljeni v petek, je bilo v Urugvaju potrjenih 274 okužb s covidom-19.

