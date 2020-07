NHL: Dve okužbi. Kaj se dogaja s Sidneyjem Crosbyjem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštva v ligi NHL so sredi tretje faze, trenutno potekajo trening kampi. Sezona se bo v Torontu in Edmontonu nadaljevala 1. avgusta. Foto: Getty Images

Vodstvo najkakovostnejše hokejske lige NHL je razkrilo, da so v prvih petih dneh tretje faze (skupinski trening kampi) med več kot 800 hokejisti opravili 2.618 testov, dva sta bila pozitivna. Oba okužena igralca sta v izolaciji. Ob tem se pojavlja vprašanje, kaj se dogaja s kapetanom Pittsburgh Penguins Sidneyjem Crosbyjem, ki je predčasno končal trening tekmo in izpustil zadnja treninga.

V ligi NHL se pripravljajo na nadaljevanje sezone (1. avgust), ki jo je sredi marca prekinila pandemija novega koronavirusa. Potem ko so bili hokejisti več mesecev v samoizolaciji, se je v drugem tednu junija začela druga faza, in sicer vračanje na treninge v manjših skupinah, pred dobrim tednom (13. julija) pa je 24 ekip v okviru tretje faze začelo trening kampe v domačem okolju.

Vodstvo tekmovanja je v prvih petih dneh formalnih skupinskih priprav (13.–17. julij) med 800 hokejisti opravilo 2.618 testov na novi koronavirus. Dva testiranca sta okužena in sta v izolaciji. Kot so še zapisali na uradni strani tekmovanja, bodo med tretjo fazo še naprej opravljali testiranja, številke javno objavljali, identitet pa ne bodo razkrili.

Sidney Crosby je predčasno končal sobotno pripravljalno tekmo in izpustil dva treninga. Foto: Reuters

Crosby predčasno končal pripravljalno tekmo, izpustil oba treninga ...

Kot pri Pittsbrugh Penguins niso razkrili, kaj se dogaja z njihovim kapetanom Sidneyjem Crosbyjem. Kanadčan je sobotno trening tekmo, na kateri so se udarili med soigralci, končal predčasno. Dvaintridesetletnik je na obračunu prispeval zadetek, 15 minut pred koncem pa odkorakal v slačilnico in se ni več vrnil na led. Izpustil je tudi oba zadnja treninga, tako nedeljskega kot ponedeljkovega.

Trener Mike Sullivan ni želel komentirati Crosbyjevega položaja. Centralni napadalec se je jeseni in pozimi že ukvarjal s poškodbo mišice, ki jo je staknil 9. novembra. Sledil je operativni poseg, izpustil je 28 tekem in znova zaigral 14. januarja.

Konec tedna prihod na prizorišči, štart 1. avgusta

Po koncu pripravljalnih taborov se bo nadaljeval tekmovalni del. Za Stanleyjev pokal se bo borilo 24 moštev, med katerimi ni Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki je znova ostal brez izločilnih bojev. Dvanajst najboljših ekip vzhodne konference bo sezono nadaljevalo v Torontu, zahodne pa v Edmontonu. Na prizorišči naj bi dopotovali 26. julija, prve tekme bodo na sporedu 1. avgusta.

Nadaljevanje sezone bo potekalo v Edmontonu in Torontu. Foto: Reuters

Najboljša štiri moštva zahoda (St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, Dallas Stars) in vzhoda (Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, Philadelphia Flyers) so že uvrščena v konferenčni četrtfinale, a bodo kljub temu med sabo igrala za razvrstitev in boljše izhodišče pred izločilnimi boji, medtem ko si bo preostalih 16 napredovanje v konferenčni četrtfinale poskušalo zagotoviti v kvalifikacijskem delu. Napredovala bo ekipa, ki bo prva zmagala trikrat.

Kvalifikacijski pari za uvrstitev v konferenčni četrtfinale (na tri zmage): Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens

Carolina Hurricanes – New York Rangers

New York Islanders – Florida Panthers

Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets

Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks

Nashville Predators – Arizona Coyotes

Vancouver Canucks – Minnesota Wild

Calgary Flames – Winnipeg Jets *Že v konferenčnem četrtfinalu: St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, Dallas Stars, Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, Philadelphia Flyers (predvideno je, da vse kroge končnice igrajo po ustaljenem sistemu na štiri zmage).

