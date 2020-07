Bosta Slovenca v Nemčiji prve tekme dočakala z novim zamikom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosta Jan Urbas in Miha Verlič klubsko sezono začela šele sredi novembra?

Bosta Jan Urbas in Miha Verlič klubsko sezono začela šele sredi novembra? Foto: Sportida

Nemški mediji so pred dnevi pisali, da se bo najkakovostnejša nemška hokejska liga začela v začetku novembra, a po informacijah bz-berlin.de bi lahko začetek sezone še zamaknili, in sicer na 14. november.

Pandemija novega koronavirusa je močno zarezala v lanske hokejske sezone in jih skoraj povsod po svetu predčasno končala. Vpliv covid-19 bo viden tudi v prihodnjem tekmovalnem obdobju. Ne le pri nižanju plač in sestavi ekip, pač pa tudi pri formatih in urniku tekmovanj.

Z novim, dvotedenskim zamikom?

Elitna nemška liga naj bi se najhitreje začela 1. novembra, a bi se lahko še zamaknila. Foto: Sportida

Zaostreni ukrepi zaradi koronavirusa bodo tako krepko zamaknili sezono elitnega nemškega hokejskega prvenstva, ki bi se v normalnih pogojih morala začeti sredi septembra.

Pred časom so Nemci pisali, da naj bi se tekmovanje po novem začelo s 1. novembrom, saj si klubi ne predstavljajo obračunov brez gledalcev, ki v proračunsko malho prispevajo zajeten delež, zdaj se v nemških medijih pojavlja nov datum.

Po neuradnih informacijah spletnega portala bz-berlin.de naj bi v kratkem začetek lige DEL prestavili na 14. november. Nemška hokejska zveza (DEB) naj bi namreč vztrajala pri tem, da med 6. in 8. novembrom v Krefeldu gosti reprezentančno akcijo (Nemški pokal), kar bi pomenilo, da bi klube po zgolj enem tekmovalnem tednu v ligi DEL čakala nova prekinitev, česar si ne želijo.

Če se bodo napovedi uresničile, se bo sezona začela s kar dvomesečnim zamikom. V ligi DEL bosta še naprej igrala slovenska reprezentanta Jan Urbas in Miha Verlič, sicer pomembna člena napada moštva iz Bremerhavna.

Bodo zimsko klasiko prestavili?

Nemci se ubadajo tudi z vprašanjem zimske hokejske klasike, na kateri bi morala 9. januarja na nogometnem domovanju FC Köln RheinEnergieStadion palice prekrižati Kölner Haie in Adler Mannheim.

Zaradi koronavirusa je morala nemška nogometna zveza oblikovati nov koledar za prihodnjo sezono, zimski nogometni premor bo tako krajši, kar predstavlja težave za organizacijo hokejskega obračuna pod milim nebom. Strani so v pogovorih, mogoča je prestavitev zimske klasike.

Preberite še: