Predsednik IIHF upa na OI 2022 z NHL-ovci

Po mnenju predsednika Mednarodne hokejske zveze IIHF Reneja Fasla so možnosti, da bi na olimpijskem turnirju leta 2022 v Pekingu spet zaigrali tudi profesionalci iz lige NHL, zelo dobre. Kot je Fasel dejal na sedežu zveze v Lozani, upa na sprejeto razširjeno kolektivno pogodbo v ligi NHL, ki naj bi delno rešila tudi vprašanje o olimpijskem nastopu.

Fasel je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP dejal, da ta čas ne vidi ničesar, kar bi lahko olimpijski nastop profesionalcev v Pekingu postavilo pod vprašaj.

"Ne vidim stvari, ki bi lahko NHL-ovcem preprečila olimpijski nastop. V teh dneh pričakujem, da bo razširjena kolektivna pogodba, ki naj bi jo podaljšali še za štiri leta, potrjena," je dejal Fasel.

Na zadnjih zimskih olimpijskih igrah leta 2018 v Pyeongchangu profesionalci iz lige NHL niso smeli nastopiti. A tudi, če bo razširjena kolektivna pogodba v ligi NHL potrjena, pa to še ni zagotovilo za olimpijski nastop profesionalcev v Pekingu.

Treba bo skleniti poseben dogovor med mednarodno zvezo IIHF, ligo NHL in Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok). "Tudi po Pyeongchangu nismo izgubili upanja. Razumeli in sprejeli smo takraten položaj. A upamo, da se bo vse izšlo za igre 2022, pripravljeni smo delati in najti skupen jezik," je še dejal Fasel za AP.