NHL in hokejisti dorekli protokole za ponoven zagon tekem

Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in igralci so dorekli protokole za ponoven zagon tekem konec meseca v Edmontonu in Torontu v Kanadi, zaustavljenih od marca zaradi pandemije novega koronavirusa. Strani sicer še nista uskladili podaljšanja kolektivne pogodbe.