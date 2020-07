Oskar Lindblom opravil še zadnjo kemoterapijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejist severnoameriške lige lige NHL Oskar Lindblom je pozvonil z zvončkom - znak, da je opravila zadnjo kemoterapijo v bolnišnici Abramson Cancer Center. V koledarskem letu 2020, polnem bede in trpljenja, je bil to prelep trenutek, so zapisali pri časniku Philadelphia Inquirer.