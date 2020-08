Bo Jan Drozg znova igral v Evropi?

Pandemija novega koronavirusa je močno zarezala v športni svet. Večina zadnjih hokejskih sezon se je končala predčasno, tudi ligi American Hockey League (AHL) in ECHL, v katerih je v lanskem tekmovalnem obdobju igral slovenski hokejski napadalec Jan Drozg.

V najkakovostnejši hokejski ligi NHL – Drozg ima pogodbo s Pittsburgh Penguins – se šele danes začenja konferenčni četrtfinale, začetek nove sezone lige NHL je tako predviden šele 1. decembra. Zamaknili se bodo tudi začetki nižjih lig, zadnje informacije pravijo, da bodo prve tekme lige AHL, v kateri naj bi sodeloval tudi 21-letni reprezentant, prav tako šele decembra.

"Ena od možnosti je tudi, da bi šel igrat za kakšen evropski klub, ki bi mi omogočil veliko minutaže na ledu in kakovosten trening." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekatera moštva lige NHL tako določenim igralcem omogočajo, da sezono začnejo v Evropi, nato pa se pridružijo pripravljalnim taborom. Tudi Drozg ne izključuje te možnosti.

"Ponavadi sem v tem času že odšel v ZDA, kjer sem se začel pripravljati na novo sezono. Zdaj so se stvari nekoliko zapletle. Vsi poznamo položaj z virusom. Amerika ima prav tako velike izzive, kar se tiče tega. Mislim, da je cilj ameriške lige, da se najprej konča sezona v ligi NHL in da izpeljejo končnico, kot so si jo zamislili. Ko se to konča, bodo po mojem mnenju začeli razmišljati o začetku nove sezone. Datumi za začetek lige AHL so bili najprej predvideni za november, so pa že začeli vse skupaj prestavljati na december. Trenutno tako ostajam v Mariboru in čakam na informacije iz kluba, kako naprej. Ena od možnosti je tudi, da bi šel igrat za kakšen evropski klub, ki bi mi omogočil veliko minutaže na ledu in kakovosten trening. Prav tako z željo, da bi mi seveda omogočili, da ko se začne sezona v ligi AHL, lahko takoj odidem," je za uradno stran agencije Proelium Sports agency, ki ga ima pod svojim okriljem, dejal krilni napadalec.

Drozg je pred odhodom v Kanado (2017) igral v Sloveniji in na Švedskem, kjer je v mlajših selekcijah nosil dres Leksandsa.

Od ponedeljka lahko v Mariboru trenira tudi na ledu. Foto: Proelium sports agency

Od ponedeljka tudi na domačem ledu

Štajerski "oklepnik" se na razjasnitev tekmovalne prihodnosti pripravlja v domačem okolju v Mariboru, kjer je po daljšem obdobju fizične priprave v začetku tedna okusil tudi treninge na ledu.

"Poletje je zame kar dolgo, vendar ima tudi to zame pozitivne učinke, saj imam več časa, da se pripravljam v fitnesu. Z ledom je bilo v zadnjih mesecih malce bolj slabo. V Mariboru so komaj včeraj naredili led. To je bila kar velika ovira. Vmes sem sicer odšel na treninge na Bled in v Celje, vendar te vse skupaj kar utrudi, saj je veliko vožnje, ob tem pa moraš narediti tudi treninge v fitnesu. Počitka je tako res malo, tako da je kar velik minus, če v svojem mestu nimaš ledu. Zdaj so se stvari končno uredile, tako da lahko treniram tudi doma na ledu. Trenutno še čakam odločitev Pittsburgha in do takrat mi ne preostane nič drugega, kot da iz tega iztržim kar se da veliko," je potožil slovenski reprezentant, ki je v zadnjem letu spoznaval nepredvidljivo ameriško pot.

V zadnji sezoni je spoznaval nepredvidljivo ameriško pot. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pred sezono je namreč pričakoval, da bo vse tekmovalno obdobje preživel pri AHL-podružnici Pittsburgh Penguins Wilkes-Barre/Scranton Penguins, a se mu želja ni uresničila.

Začel je kot hokejist Wheeling Nailers v razvojni ligi ECHL in bil vlečni konj kolektiva (24 tekem, 13 zadetkov, 10 asistenc), decembra pa je le dobil klic iz lige AHL, v kateri je vknjižil 32 obračunov (pet zadetkov, tri asistence).

