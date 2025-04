Če košarkarji Dallas Mavericks svojih navijačev to sezono niso razveselili s končnico, v Dallasu stavijo vsaj na hokejiste. In lahko so zadovoljni, Dallas Stars so na peti tekmi konferenčnega četrtfinala svojega tekmeca Colorado Avalanche premagali s 6:2 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:2. Zaključni plošček za napredovanje so si v floridskem spopadu zagotovili branilci naslova Florida Panthers, ki so Tampo ugnali po preobratu v zadnji tretjini. Konec je dobe trenerja Mika Sullivana pri Pittsburgh Penguins. Po desetih sezonah se poslavlja od kluba, ki ga je dvakrat vodil do Stanleyjevega pokala, zadnje tri sezone pa se mu ni uspelo uvrstiti v končnico.

Hokejisti Dallasa so tekmo na domačem ledu začeli odlično in povedli že v deveti sekundi, ko se je pod vodstvo podpisal Wyatt Johnston. V začetku druge tretjine so vodili s 3:0, a se nato igrali z vodstvom. Colorado se je v 35. minuti približal na gol zaostanka, a sta Johnston in Mason Marchment do konca druge tretjine poskrbela za novo lepo prednost Dallasa (5:2), ki je ta ni več izpustil iz rok. Rezultat tekme (6:2) je z zadetkom v nebranjeno mrežo postavil Roope Hintz. Dallas vodi s 3:2 v zmagah in za napredovanje potrebuje še zmago.

Prvaki s Floride v seriji vodijo s 3:1 v zmagah. Foto: Guliverimage

Aktualni prvaki lige NHL so si zagotovili prvi zaključni plošček za napredovanje v konferenčni polfinale najmočnejše hokejske lige na svetu. Povedli so v 30. minuti tekme, a so se kmalu potem po dveh hitrih golih Tampe že v 33. minuti znašli v zaostanku.

Gostje so tako v zadnjo tretjino vstopili s tesno prednostjo, ki so jo držali vse do 57. minute. Takrat je Aaron Ekblad z izenačujočim golom razveselil domače občinstvo, le 11 sekund potem pa je Seth Jones zadel za vodstvo Panterjev. Tampa se je po izenačenje odpravila brez vratarja, a se ji načrt ni izšel, Carter Verhaeghe je plošček pospravil v prazen gol in postavil končnih 4:2 za Florido. Ta zdaj v seriji na štiri zmage vodi s 3:1.

Sullivan in Pittsburgh vsak svojo pot

Vodstvo Pittsburgh Penguins in trener Mike Sullivan so v ponedeljek končali dolgoletno sodelovanje, generalni direktor Kyle Dubas se je zahvalil Američanu in ob tem dejal, da je "čas za spremembe".

Tako se je leta 2017 veselil Stanleyjevega pokala, zadnja tri leta pa mu ekipe ni uspelo pripeljati v končnico. Foto: Getty Images

Sedeminpetdesetletnik se poslavlja po desetih sezonah, v katerih je Pittsburgh popeljal do dveh Stanleyjevih pokalov, v zadnjih treh sezonah pa so ostali brez končnice, kar je najdlje v skoraj dveh desetletjih. Serije niso dobili že vse od leta 2018.

Sullivan je trener z drugim najdaljšim stažem pri eni ekipi, dlje je bil trener Tampe le Jon Cooper (13 sezon). Američan drži rekord po številu zmag rednega dela in končnice Pittsburgha.

