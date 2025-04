Tampa po visoki zmagi lažje diha. Bo Toronto napredoval z "metlo"?

Hokejisti Tampa Bay Lightning so na tretji tekmi konferenčnega četrtfinala, v katerem se meri z branilcem naslova in floridskim tekmecem, le prišli do prve zmage (5:1), po kateri zdaj nekoliko lažje dihajo. Panterji v seriji na štiri zmage vodijo z 2:1. Člani Toronto Maple Leafs proti Ottawa Senators vodijo s 3:0. Če bodo danes zmagali, bodo napredovali brez poraza.