Kopitar in Kings lanske finaliste skušajo spraviti na rob prepada

Washington Capitals, Carolina Hurricanes in Los Angeles Kings lahko v noči na soboto v prvem krogu končnice hokejske lige NHL povedejo že s 3:0 v zmagah. Anže Kopitar in soigralci so Edmonton Oilersom, ki so lani igrali v velikem finalu, na prvih dveh tekmah dali kar šest zadetkov. Kralji so v zadnjih tednih v res izvrstni strelski formi, saj so za osem zmag na zadnjih desetih tekmah v povprečju dali kar 4,3 gola.