Slovenski hokejski as Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so na drugi tekmi konferenčnega četrtfinala odpravili Edmonton Oilers kar s 6:2 in prednost v seriji podvojili na 2:0 v zmagah. Hrušičan je blestel na ledu. Vpisal se je na seznam strelcev, ko je v 50. minuti povišal vodstvo na 5:2, hkrati pa prispeval kar tri podaje. Štiri točke je na srečanju dosegel tudi njegov soigralec Adrian Kempe (dva zadetka in dve podaji). LA Kings so tako prvič na tekmi končnice po letu 1992 občudovali dva igralca, ki sta zbrala vsaj štiri točke.

Lani so bili Oilers v finalu Stanleyjevega pokala, letošnjo končnico pa so začeli z dvema porazoma v Los Angelesu. Kralji so po tesni zmagi s 6:5 na uvodni tekmi kanadske hokejiste premagali tudi na drugi, a bolj zanesljivo s 6:2. Gostitelji so dosegli šesti gol le nekaj sekund po tem, ko so naftarji zamenjali svojega vratarja v polju z igralcem.

Zadetek Anžeta Kopitarja:

HOW LUCKY ARE WE TO BE ALIVE AT THE SAME TIME AS ANZE KOPITAR pic.twitter.com/OZRa8LUhA3 — x - LA Kings (@LAKings) April 24, 2025

Adrian Kempe je k zmagi dodal dva zadetka v tretji tretjini in prispeval še dve podaji, vratar Darcy Kuemper je zbral 24 obramb.

Quinton Byfield in Andrej Kuzmenko sta zadela na drugi zaporedni tekmi, Brandt Clarke pa je dosegel svoj prvi gol v končnici in tako začel izjemno predstavo drugega nosilca pacifiške skupine Los Angelesa, ki je imel prvič v zadnjih štirih sezonah prednost domačega ledu. To je tudi izkoristil.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Za Oilers sta zadela Leon Draisaitl in Viktor Arvidsson. V vratih gostov je bil najprej Stuart Skinner, ki je dovolil pet zadetkov ob 23 obrambah. Nato ga je zamenjal Calvin Pickard, ki je ob dveh obrambah dovolil en gol.

Naslednji dve tekmi dvoboja na štiri zmage bosta v Kanadi. V zadnjih treh letih so naftarji izločili kralje v prvem krogu. Edmonton je lani prišel do velikega finala v boju za Stanleyjev pokal, a tesno izgubil proti Florida Panthers.

LA Kings in Olers bosta tako tretjo tekmo konferenčnega četrtfinala, prvo v Edmontonu, odigrali v soboto, 26. aprila zjutraj (4.00) po slovenskem času.

Liga NHL, 23. april, konferenčni četrtfinale

Konferenčni četrtfinale Zahod:

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers /2:0/

Winnipeg Jets – St. Louis Blues /2:0/

Dallas Stars – Colorado Avalanche /2:1/

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild /1:1/ Vzhod:

Washington Capitals – Montreal Canadiens /2:0/

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators /2:0/

Tampa Bay Lighntning – Florida Panthers /0:1/

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils /2:0/ // – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

