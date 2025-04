Neverjetna poslastica v Los Angelesu, Kopitarjevim Kraljem le uspelo! #video

Los Angeles se v končnici meri z ekipo, ki je v zadnjih treh letih vselej poskrbela za predčasne počitnice kraljev. Leta 2022 je bilo 4:3 v zmagah za naftarje, leto kasneje 4:2, lani pa na poti do Edmontonovega finala 4:1.

Kralji imajo po drugem mestu v pacifiški diviziji prednost domačega ledu proti Oilers, kar so na koncu po pravi drami izkoristili na prvi tekmi v Crypto.com areni.

Kako je Phillip Danault 42 sekund pred koncem odločil zmagovalca (6:5) v Los Angelesu:

PHIL DANAULT WINS IT FOR LA WITH 42 SECONDS LEFT IN THE THIRD 😱😱😱 #StanleyCup pic.twitter.com/MgoH7nmDyW

Domači so imeli v prvih tretjinah pobudo. Že po slabih treh minutah je bil s hokejistom več na ledu uspešen Andrej Kuzmenko, pol minute pred koncem prve tretjine pa je za povišanje vodstva poskrbel Quinton Byfield.

Po slabih 35 minutah je podajo za zadetek Adriana Kempeja prispeval tudi Anže Kopitar, tri minute pred koncem drugega dela igre pa je na 4:0 povišal Phillip Danault.

Edmontonu je upanje vlil Leon Draisaitl vsega pet sekund pred koncem druge tretjine, kar je goste motiviralo tudi na začetku zadnjega dela igre. Mattias Janmark je v 43. minuti Edmonton približal na dva gola razlike.

Tragični junak za naftarje je bil nato Jake Walman. Ta je v 45. minuti z nepotrebno dvominutno kaznijo omogočil kraljem peti zadetek, pod katerega se je podpisal Kevin Fiala.

Foto: Reuters

Corey Perry je znižal na 3:5, nato pa je Walman ob igralcu manj plošček poslal prek ograde iz svoje tretjine za igro 5 na 3 kraljev. Toda ti niso bili uspešni. Kazen je prišla dve minuti pred koncem, ko je Connor McDavid s tretjo podajo pripravil gol Zachu Hymanu za 4:5.

Kralji so bili v zadnjih dveh minutah še pod večjim pritiskom, popoln razpad sistema domačih pa je kronal McDavid z golom za izenačenje. Tudi kasneje je imel Edmonton še eno lepo priložnost, nato pa je šok sledil še na drugi strani, ko je 42 sekund pred koncem za končni izid še drugič, a tokrat z veliko sreče, zadel Danault za veselje domačih navijačev.

Kopitar je na ledu preživel 20:53 minute in ob podaji dobil 48 odstotkov sodniških metov, uspel pa mu je tudi en nalet na tekmeca.

Na ostalih tekmah je Aleksander Ovečkin dosegel sploh prvi gol v karieri v podaljšku tekem končnice. Washington je s 3:2 premagal Montreal. Ovečkin je dosegel gol za 1:0, nato podal za 2:0, na kar je Montreal v zadnji tretjini izenačil in izsilil podaljšek.

"There are a few things Ovechkin hasn't done, not many, but he's never scored an overtime game-winning goal in the playoffs." 🤷‍♂️



Literally 10 seconds later...



Sean McDonough spoke it into existence. #StanleyCup https://t.co/LC09wFynT5 pic.twitter.com/d45IogUGGE