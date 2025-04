Trenerja Rangers in Ducks po koncu rednega dela lige NHL brez službe

Po koncu rednega dela sezone severnoameriške hokejske lige NHL sta brez zaposlitve ostala dva trenerja. New York Rangers so se razšli s trenerjem Petrom Laviolettom, potem ko se niso prebili v končnico, Gregu Croninu pa so vrata pokazali pri ekipi Anaheim Ducks, ko so prav tako ostali brez končnice.

Šestdesetletni Laviolette je Rangers vodil zadnji dve sezoni. Lani je ekipo iz New Yorka popeljal do finala končnice vzhodne konference, ko so jih premagali kasnejši prvaki Florida Panthers, v tej sezoni pa so Rangers bili za šest točk prekratki za končnico.

Vodstvo kluba, ki je nazadnje osvojilo ligo leta 1994, je glavno odgovornost za neuspeh pripisalo trenerju.

Tudi 61-letni Cronin je vodil kalifornijske račke v svoji drugi sezoni. Račkam se že sedmo zaporedno sezono ni uspelo uvrstiti v končnico za Stanleyjev pokal. Bili so šesti v pacifiški skupini in končali s 16 točkami zaostanka za St. Louis Blues za drugi wild card iz zahodne konference.

Anaheim je 3. aprila izpadel iz boja za končnico, ko so jih je s 4:1 izločili Calgary Flames. Racmani so to sezono končali z 80 točkami, kar je 21 točk več v primerjavi s sezono 2023/24.

"Na koncu res ni šlo za zmage in poraze," je dejal generalni direktor franšize Pat Verbeek. "Ko sem govoril o pomislekih, je šlo za zadeve, ki jih ni bilo mogoče odpraviti s kakršnokoli čudežno palico. Prepričan sem, da je napočil čas za spremembo."

Rački so edini Stanleyjev pokal osvojili v sezoni 2006/07, leta 2003 so v velikem finalu izgubili proti New Jersey Devils.

V tej sezoni lige NHL so odpustili že sedem trenerjev. S svojih položajev so se poslovili tudi Jim Montgomery (Boston Bruins, 19. novembra), Drew Bannister (St. Louis Blues, 24. november), Luke Richardson (Chicago Blackhawks, 5. december), Derek Lalond (Detroit Red Wings, 26. december) ter John Tortorella (Philadelphia Flyers, 27. marec).

