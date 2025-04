Za konec rednega dela visok poraz Kraljev in pirova zmaga Calgaryja

Končan je redni del sezone najmočnejše hokejske lige na svetu. Šestnajst moštev bo sezono nadaljevalo v konferenčnem četrtfinalu, med temi je tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Kralji so na zadnji tekmi rednega dela doma z 1:5 izgubili z moštvom Calgary Flames, ki pred dvobojem ni imelo več možnosti za končnico. Kanadčani so sezono končali s 96 točkami in na devetem mestu zahoda, enako točk je imel tudi osmi St. Louis Blues, ki je kot zadnji na zahodu ujel napredovanje v izločilne boje. Častni zadetek Kraljev je ob koncu dosegel Taylor Ward. Kopitar je na ledu preživel slabih 16 minut in pol in v tem času ostal brez strela na tekmečev gol.