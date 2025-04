Hokejisti Los Angeles Kings so na četrti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL izgubili v gosteh proti Edmonton Oilers po podaljšku s 3:4. Kralji so v seriji vodili z 2:0 v zmagah, zdaj pa je 2:2, potem ko so na današnji tekmi pred zadnjo tretjino vodili s 3:1, a prednost zapravili. Slovenski as Anže Kopitar se med strelce ni vpisal.

Sedemintridesetletni Hrušičan Anže Kopitar je v prejšnjih treh sezonah s kralji vselej klonil proti Edmontonu v prvem krogu končnice. Edmonton je bil v serijah boljši s 4:3, 4:2 in 4:1 v zmagah, po štirih tekmah pa so zdaj naftarji izničili zaostanek 0:2 v zmagah.

Vrhunci srečanja v Edmontonu:

Los Angeles je v prvi tretjini povedel v 11. minuti, ko je bil natančen Trevor Moore. V drugi je vodstvo po dobri minuti in pol povišal Warren Foegele, ki je tudi sicer sprožil kar devet strelov proti vratom naftarjev.

Za domače je nato dobri dve minuti kasneje znižal Corey Perry s hokejistom več na ledu, a ni trajalo dolgo, da so kralji znova povedli za dva gola, potem ko je bil v 28. minuti natančen Kevin Fiala.

Anže Kopitar in soigralci so na gostovanju zapravili prednost dveh zadetkov (3:1). Foto: Guliverimage

Po znižanju na 2:3, za katerega je v 48. minuti poskrbel Evan Bouchard, je nato Edmonton pretil tudi ob koncu. Podobno kot na prvi tekmi je izenačil, potem ko je iz vrat potegnil vratarja Calvina Pickarda, še drugič na dvoboju pa je z modre črte zadel Bouchard, potem ko si je napako v svoji tretjini privoščil Quinton Byfield.

Prvič v seriji so bili na vrsti podaljški, v katerih je blestel predvsem vratar gostov Darcy Kuemper. V zadnji tretjini in prvem podaljšku so naftarji proti vratom sprožili kar 33 strelov, Los Angeles le 13. Odločitev je padla dobri dve minuti pred koncem prvega podaljška, ko je Vladislav Gavrikov spotaknil Connorja McDavida, s hokejistom več na ledu pa je zadel Leon Draisaitl.

Pri Edmontonu je ob zadetku tri podaje vknjižil Draisaitl, Connor McDavid je prav tako dosegel tri podaje. Za Los Angeles je dve podaji zbral Phillip Danault, Kuemper pa je v vratih ustavil 44 od 48 strelov. Foto: Reuters

Peta tekma serije med LA Kings in Edmonton Oilers bo v sredo zjutraj (4.00) v dvorani Crypto.com. Zmagovalci te serije se bodo v konferenčnem polfinalu pomerili z boljšim iz para Vegas Golden Knights – Minnesota Wild, kjer je po štirih tekmah izid izenačen na 2:2 v zmagah.

St. Louis izenačil proti Winnipegu

Na ostalih tekmah je serijo na zahodu izenačil St. Louis. Blues so s 5:1 ugnali najboljše moštvo rednega dela lige Winnipeg Jets. Note so blestele predvsem v drugi tretjini, ko so s tremi zadetki zapečatile usodo gostov.

Med strelce se je za St. Louis vpisal tudi branilec Justin Faulk. Foto: Reuters

Na vzhodu so Washington Capitals in Carolina Hurricanes povedli s 3:1 v serijah. Najboljša ekipa vzhoda Washington je s 5:2 slavila v Montrealu proti Canadiens. Slednji so sicer po dveh tretjinah vodili z 2:1, nato pa je Washington v zadnji tretjini pripravil preobrat. Capitals so zadnja dva gola dosegli še v prazno mrežo.

Z enakim izidom je v Newarku proti New Jersey Devils slavila Carolina. Ta je vodila vse od 52 sekunde, ko je zadel Andrej Svečnikov. Slednji je zadel tudi za 3:0 na začetku druge tretjine, a se je nato začel lov domačih, ki so znižali na 2:3. V zadnji tretjini sta nato Brent Burns in Svečnikov s "hat-trickom" zapečatila usodo vragov.

Liga NHL, 27. april, konferenčni četrtfinale:

Konferenčni četrtfinale Zahod:

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers /2:1/

Winnipeg Jets – St. Louis Blues /2:2/

Dallas Stars – Colorado Avalanche /2:2/

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild /2:2/ Vzhod:

Washington Capitals – Montreal Canadiens /3:1/

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators /3:1/

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers /1:2/

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils /3:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

