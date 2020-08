Včasih smeh, včasih solze: ko na igrišče pritečejo živali … #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V današnjem izboru top 10 smo poiskali nekaj primerov, ko športne dogodke zmotijo živali. Pogosto je to lahko zelo neprijetno, tudi nevarno, v teh desetih primerih pa predvsem smešno. No, zadnji je naravnost čudežen.

Kristian Ghedina skoraj povozil srno. Ali obratno?

Italijanski smukaški zvezdnik Kristian Ghedina je leta 2004 na tekmi svetovnega pokala v Val Gardeni doživel bližnje srečanje s srno, ki se je znašla na zaprti progi. Trku sta se izognila, če se ne bi, bi bile posledice lahko precej hude. Za oba. No, k sreči se ob simpatičnem dogodku lahko še danes zabavamo.

Konj preskočil ogrado, nato še peloton, zmagal pa ni

Tudi dogodek s francoske kolesarske dirke Criteruim International leta 1997 bi bil lahko zlahka veliko manj zabaven. Med tekmovalce na cesti je zašel konj, ki se je splašil, preskočil ogrado in se pridružil dirki. Nekaj časa je tekel med kolesarji, jih nato prehitel, traso pa zapustil kakšnih 20 kilometrov pred ciljem dirke, ki jo je sicer dobil Španec Marcelino Garcia. Prizor galopirajočega konja med kolesarji je danes precej slaven, pogosto pa se ob njem napačno poroča, da se je zgodil na znameniti dirki po Franciji.

Strašljiv ljubitelj golfa

Golfiste na igriščih na jugu Floride v ZDA pri igri pogosto zmotijo precej strašljivi nepovabljeni obiskovalci. Prave pošasti, kot je tale štirimetrski aligator, ki se tu in tam sprehodi med golfisti. Je stalen obiskovalec igrišč kluba Buffalo Creek, pišejo lokalni mediji, ne poročajo pa, da bi kdaj koga tudi pojedel.

Galeb, tat, trol …

Na golfskem prvenstvu Players leta 1998 je igro zmotil galeb, ki je ukradel žogico tekmovalcu Bradu Fablu. Najprej je izgledalo, da bo treba žogico, ki jo je galeb premikal po zelenici, samo postaviti nazaj čim bližje mestu, na katero jo je spravil tekmovalec sam, a je ptiču uspelo odleteti z njo, nato pa mu je padla iz kljuna v vodo. Sodniki so imeli kar nekaj dela, da so poskrbeli za nadaljevanje igre z novo žogico, v skladu s pravili in ob soglasju tekmovalcev.

Osem minut tekal za žogo, sodnik pa nič

Takole se je v igro nogometa po mednarodnih pravilih, mešanico med avstralskim in galskim nogometom, na Irskem, kjer je gostovala avstralska reprezentanca, vključil manjši pes. Sodniki po navadi v takih primerih igro prekinejo, da žival odstranijo s terena, a tu delivec pravice ni posredoval, igra se je nadaljevala, razigran pes je osem minut tekal za žogo in si jo nekajkrat tudi polastil, igralcem je bil v napoto in tako tudi malce vplival na potek tekme.

Po avstralsko

V Avstraliji pa so gledalci na tekmi nogometa lahko uživali v skakajočem šovu kenguruja. Ta si je najprej prvi polčas tekme med lokalnima kluboma v Canberri ogledal ob igrišču, šele ob polčasu, ko sta moštvi zapustili zelenico, pa je preskočil ograjo … Nazadnje so imeli redarji kar nekaj težav, da so vrečarja usmerili z igrišča.

Črna mačka na Camp Nouu

Tu in tam se na nogometnem igrišču znajde tudi kakšna mačka, takole je tekmo 1. kroga španske la lige med Barcelono in Elchejem leta 2014 na kultnem Camp Nouu zmotila črna mačka. Veliko je bilo govora o nesreči, ki naj bi jo prinesla ta žival, a se je to zgolj potrdilo kot praznoverje, Barcelona je tekmo dobila s 3:0, naslov državnega prvaka pa z dvema točkama prednosti pred Realom.

"To pa je zanimiv navijač"

Dvoboj Nemca Tommyja Hassa in Čeha Jirija Veselyja v prvem krogu turnirja v Miamiju leta 2017 si je poskusila ogledati tudi iguana, ki je splezala na semafor. Sodnik je predlagal, da se igra nadaljuje, Vesely se je pritožil da se ob kuščarju ne more osredotočiti na tenis, ko so žival poskušali odstraniti, pa se je začela veselica ...

Lovljenje netopirjev v San Antoniu

V teksaškem mestu San Antonio imajo odlično košarkarsko moštvo v ligi NBA, pa tudi izredno številčno populacijo netopirjev. Včasih se ta dva svetova srečata. Netopirje pogosto zanese v košarkarsko dvorano, pred enajstimi leti je enega med tekmo ujel argentinski reprezentant Manu Ginobili, v tem posnetku iz leta 2019 je mogoče videti, da so za lovljenje letečih miši zadolžili kar maskoto kluba San Antonio Spurs.

In zmagovalec …

Tole bližnje srečanje psa in dirkalnika iz bolivijskega relija leta 2016 bi se lahko končalo tragično. Za psa prav gotovo. Toda …

