Deček, ki ga je Federer zadel v mednožje: Ali ni počasi čas za opravičilo? #video

Vse skupaj se je zgodilo pred 14 leti na OP Avstralije. Po zgrešenem servisu je Federer žogico jezno za hrbtom usmeril proti dečku in ga zadel naravnost tja, kjer fante najbolj boli. Fedex ni bil diskvalificiran niti opozorjen, pač pa je vse skupaj izpadlo kot šala. Federer je dečku celo zabrusil: "Vedno moraš biti pripravljen!" Švicar je s tem sprožil med občinstvom salve smeha.

In ravno ta deček, ki je medtem zrasel v uspešnega avstralskega podjetnika, se je po incidentu, ki je v zadnjih dneh razdelil teniški svet, oglasil s svojo zgodbo. "Federer me je zadel v mednožje in se nasmejal. Bilo je težkih 14 let. Roger, ali ni počasi že čas za opravičilo?" je zapisal Heath Jamieson.

2020: @DjokerNole hits line umpire...disqualified from the US Open



2006: @rogerfederer does a trick shot and hits me in the🎾🎾...says “you got to be ready” and has a chuckle



It's been 14 tough years, Roger, is it time for an apology?#justiceforheath https://t.co/qQfG9uPEFM