Martina Navratilova, nekdanja vrhunska teniška igralka, je pri dogodku, ki se je Novaku Đokoviću pripetil v nedeljo zvečer v osmini finala OP ZDA, igralcu zamerila predvsem to, da po dvoboju ni imel toliko poguma, da bi stopil pred novinarje in povedal svoje mnenje.

The mistake which caused the disqualification of Word no 1 Djokovic from US open 2020. Unintentionally casual mistake... harsh decision pic.twitter.com/JZr60pQ4mo — logical thinker 🇮🇳🇮🇳 (@murthykp) September 9, 2020

Vsi vendarle menijo, da tega ni storil nalašč

Govorice po nedeljski drami, ko je Novak Đoković po nesreči zadel linijsko sodnico in bil zaradi tega izključen iz tekmovanja, se še niso polegle in se očitno še nekaj časa ne bodo. Mnenja teniških poznavalcev so različna. Nekateri menijo, da je bila izključitev Srba prestroga odločitev, medtem ko drugi pravijo, da je treba upoštevati pravila. Enotno pa je mnenje, da Nole tega ni storil nalašč, ampak da je šlo za nenamerno dejanje.

Foto: Reuters

Odvihral s prizorišča, namesto da bi prišel na novinarsko konferenco

Ena izmed bolj kritičnih do prvega igralca sveta je bila Martina Navratilova, nekdanja vrhunska igralka in 18-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam. Američanka čeških korenin je znana kot sogovornica brez dlake na jeziku. Ta je tokrat Beograjčanu zamerila, ker se po dvoboju ni pojavil na tiskovni konferenci, ampak je na hitro odvihral s prizorišča. Res je, da je kmalu zatem prek družbenih omrežij poslal svoje sporočilo, v torek pa vse navijače pozval, naj ne napadajo nič krive linijske sodnice.

Novak Djokovic is not hanging about 😬 🚙 #USOpen pic.twitter.com/xNDCZuoEaQ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2020

Kot da bi dekle zapustil prek elektronske pošte

"Naredil je napako v delčku sekunde. Imel je čas za razmislek, a je pobegnil. Ni imel poguma, da pride na novinarsko konferenco in razloži svojo potezo. To je videti kot opravičilo brez opravičila. To je, kot bi svoje dekle zapustili prek elektronske pošte. Tega se ne dela tako, ampak v živo," je zanimivo primerjavo dala nekdanja prva igralka sveta, ki verjame, da je Novaku zagotovo žal za to, da je zadel sodnico.

Nikola Pilić leta 2005, ko je hrvaško teniško reprezentanco pripeljal do zmage na Davisovem pokalu. Foto: Guliver/Getty Images

Na stran 33-letnega teniškega zvezdnika se je postavil Nikola Pilić. Hrvaški teniški trener, ki je na začetku kariere štiri leta sodeloval z Đokovićem in je precej vplival na njegovo kariero. Pilić je spomnil, kaj je leta 2018 v finalu OP ZDA delala Serena Williams, in dejal, da je bila odločitev do Đokovića nepoštena.

"Mislim, da bi ga bilo treba kaznovati z odvzemom igre. Diskvalificirati prvega igralca zaradi česa takšnega ni v redu. Verjamem, da je sodnica malo odigrala, in mislim, da vendarle ni bilo tako hudo. Ali mislite, da bi Federerja izključili za nekaj takšnega? Ni govora! Odločitev je bila pristranska."

"Omenil sem že Sereno. To, kar je ona delala proti Osaki, je bilo grozno. Pozneje se je opravičila, ampak opravičil se je tudi Novak, za manjšo stvar. Žal mi je, da se mu je to zgodilo," je za hrvaški index povedal Pilić.

Foto: Getty Images

Serena Williams je bila o tem zelo redkobesedna

Serena Williams je na novinarski konferenci dobila tudi vprašanje na to temo, a je bila Američanka tokrat zelo redkobesedna. "Ne želim se spuščati v to. To bom prepustila vam," je dejala 38-letna Williamsova.