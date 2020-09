"Najtežji trenutek v življenju Novaka Đokovića" #video

Preden so ga izključili, so imeli dolge pogovore

Novak Đoković je v osmini finala OP ZDA linijsko sodnico po nesreči zadel v vrat. Kmalu za tem je bila usoda prvega igralca sveta zapečatena – izključitev. Srbski teniški zvezdnik je sodniku nekaj časa poskušal dopovedati, da ni šlo za namerno dejanje. "Rekli ste, da nimate izbire … Ravno zdaj ste mi rekli, da imate izbiro," je govoril Đoković, ki je pozneje vseeno mirno sprejel kazen in odšel z igrišča.

Družbena omrežja so ob tem dogodku pregorela. Oglasili so se tudi nekdanji znani teniški igralci, med njimi je bil tudi Boris Becker, nekdanji trener Novaka Đokovića. Nemec je povedal, da je osupel kot vsi drugi in da je bila odločitev sodnikov pravilna.

Boris Becker, nekdanji trener Novaka Đokovića, je prepričan, da se bo Srb vrnil še močnejši. Foto: Reuters

"Točno je vedel, da je naredil napako"

Novak in jaz imava skupno zgodovino in velikokrat se pokličeva. To je zanj verjetno najtežji trenutek v življenju. Prekršil je pravilo in odločitev je bila prava," je za Eurosport povedal Becker, ki že med dvobojem videl, da je bil njegov nekdanji varovanec vidno živčen.

Tudi on je mnenja, da Đoković tega ni storil namerno, a sodniki ob tem niso imeli druge možnosti, kot da ga izključijo. Vseeno pa verjame, da bo Beograjčan prišel nazaj še močnejši.

"Đoković je v dobri formi, morda v najboljši do zdaj. To leto še ne pozna poraza in na dobri poti je, da osvoji še 18. turnir za grand slam. Od tega ni zdaj nič in mora oditi domov. Točno je vedel, da je naredil napako. Novak ima močen karakter in vrnil se bo. To je težek trenutek," je še povedal Becker.

Novaku Đokoviću ni preostalo drugega, kot da zapusti igrišče. Foto: Gulliver/Getty Images

"Do konca kariere bo ostal slab fant"

Zelo odkrit glede tega je bil tudi John McEnroe, ki meni, da je bil pritisk močnejši od Novaka Đokovića. "Veliko se je dogajalo zunaj igrišč in – kot kaže – je to vplivalo nanj. Ali mu je to všeč ali ne, bo postal slab fant do konca kariere."

Američan je med drugim razmišljal, da bo zanimivo videti, kako se bo rešil iz tega položaja. "Mislim, da bi si lahko opomogel. Lovi zgodovino in po številu zmag na turnirjih za grand slam lahko prehiti Nadala in Federerja. Mlajši je, to vsi vemo in to mu gre lahko na roko. Vseeno pa je to črn madež, ki ga ne bo mogel izbrisati. Ali mu je to všeč ali ne," je dejal McEnroe.

Martina Navratilova Foto: Guliver/Getty Images

Martina Navratilova, nekdanja vrhunska teniška igralka, prav tako meni, da je bila odločitev sodnikov pravilna. Đoković je plačal za svoje nenamerno dejanje. Sodnico je zadel v grlo in niso imeli druge izbire, kot da ga diskvalificirajo. Vesela sem, da je z žensko vse v redu," je povedala 18-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.