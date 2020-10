Ponudba maratonskih dogodkov je bila v času, ko se nad svet še ni zgrnil temen oblak grožnje novega koronavirusa, zelo pestra. Če so največji maratoni kot po pravilu potekali po asfaltnih cestah sredi mestnih središč, pa so na svoj račun prihajali tudi tisti ljubitelji dolgih tekov, ki so želeli izkusiti nekaj drugačnega in se podati v manj obljuden svet divjine. Kam vse jih je lahko ponesla pot? In jih bo ponovno leta 2021, če se umirijo razmere?

Maraton je najdaljša tekaška atletska disciplina, zelo priljubljena tudi pri ljubiteljih rekreacije. Proga meri ponavadi 42,195 km, ravno toliko, kolikor je potreboval grški sel Fidiped, ko je pred davnimi leti pretekel pot od Maratonskega polja do Aten, sporočil novico o zmagi grške vojske nad Perzijci, nato pa zaradi napora izdahnil. Udeleženci na maratonu, ki poteka tudi po Kitajskem zidu, imajo opravka tudi s slabimi 42 kilometri, a tudi z nekaj več kot 5.000 stopnicami! Foto: Reuters

Oktober je deseti mesec v koledarju. Ponavadi je bil na sončni (v teh dneh bolj deževni) strani Alp krepko podčrtan v beležnicah številnih ljubiteljev maratona, ki so se vneto pripravljali na izziv v Ljubljani. Letos, ko je v dogajanje športa in rekreacije nepovabljeno posegel novi koronavirus in pokvaril marsikatero vnaprej pripravljeno zabavo, so načrti propadli. A upanje o tem, kako bo kmalu bolje in bodo ljubljanske ulice znova žarele v barviti paleti nepreglednih kolon tekačev, ostaja živo.

Podobno velja za vse ljubitelje maratona, ki so letos ostali nepotešeni. Maratonski dogodki še zdaleč ne potekajo le v večjih mestih. Najdemo jih tudi tam, kjer bi jih bilo skoraj nemogoče pričakovati. A obstajajo. Še kako. Tistim ljubiteljem maratona, ki bi želeli tekmovalni adrenalin začutiti v tesnem sodelovanju z naravo, se ponujajo raznolike možnosti. Odpravili se bomo na deset atraktivnih lokacij, ki ponujajo deset (naj)bolj nenavadnih maratonov na svetu. Vabljeni!

Maraton Everest

Verjeli ali ne, maratonci se lahko merijo tudi na Mount Everestu! Vsakega 29. maja v letu (leta 2015 je bil maraton zaradi potresa v Nepalu prestavljen na oktober) so vabljeni na prav poseben športni dogodek na najvišji gori sveta. Zakaj 29. maja? Tistega dne leta 1953 sta Sir Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay kot prva Zemljana osvojila vrh Everesta.

Udeleženci sprva potrebujejo dva tedna, da prisopihajo do baznega tabora Everest (5364 metrov). Udeleženci preživijo noč v šotorih, nato pa se naslednje jutro poženejo po strmih in spolzkih poteh v dolino proti nepalski vasici Namchee Bazaar (3446 metrov). Maraton poteka vse od leta 1985. Vključuje tako ekstremni ultramaraton (60 km), ''klasični'' maraton (42 km) in polmaraton (21 km). Letos ga zaradi izbruha Covid-19 ni bilo, nova priložnost se obeta 29. maja 2021.

Maraton Veliki kitajski zid

Veliki kitajski zid je mogočna zgradba, dolga več kot 21 tisoč kilometrov! Zanj pravijo, o tem se še vedno krešejo mnenja, da je edini objekt človeške izdelave, viden iz vesolja. Že dolgo privablja turiste z vseh koncev sveta, od leta 1999 pa na njem nastopajo tudi maratonci.

Za udeležbo v Huangyaguanu si zaslužijo posebno medaljo, saj to ni še zdaleč navadni maraton. Tekmovalci se morajo namreč tudi vzpenjati po strmih stopnicah (na poti jih je 5.164), zato lahko večkrat pozabijo na tek. Pot jih vodi tudi po okoliških cestah blizu mesta Tianjin, vsega skupaj opravijo tisoč metrov višinske razlike, tako da jim ni enostavno. Letošnja izvedba bi morala biti 18. maja, a je bila zaradi znanih zapletov žal odpovedana.

Vinski maraton v Franciji

Če ste naveličani maratonov, na katerih imate opravka zgolj z asfaltnimi cestami, ste vabljeni v Francijo. ''Vinski'' Marathon du Medoc je speljan tako, da udeležence vodi po kar 59 vinogradih v bližini Bordeauxa, hkrati pa se ga je oprijel sloves najdaljšega in najbolj ''odštekanega'' maratona na svetu, saj je večina tekačev oblečenih v šaljive ali zgodovinske kostume.

Maratonce med tekmo zabavajo nastopi glasbenih skupin oziroma orkestrov, imajo tudi 23 postaj, na katerih se predajo užitkom poizkušanja vina, na 38. kilometru se okrepčajo z ostrigami, kilometer pozneje pa jih čaka še goveji zrezek. Skoraj pred ciljem. Udeležba je iz leta v leto bolj množična, nazadnje je bilo 8.500 tekačev. Letošnja izvedba je bila odpovedana, prihodnje leto pa naj bi potekala 11. septembra 2021.

Maraton Loch Ness

Le kdo ne pozna škotskega jezera Loch Ness, v katerem ''domnevno'' prebiva mitološka pošast, velikansko vodno bitje Nessie? Če imate radi maraton in nove avanture, ste vabljeni na maraton, katerega pot vodi prav okrog tega jezera, konča pa se v škotskem mestu Inverness.

Dogaja se v začetku oktobra. Maraton je prvič potekal leta 2002, vedno se dogaja v začetku oktobra, tradicija pa je bila letos prekinjena, saj je izvedba zaradi epidemije novega koronavirusa padla v vodo.

Maraton Polnočnega sonca

Če se odpravite poleti na sever Norveške, lahko pozabite na dolge in temne večere. V bližini Tromsoja, kjer sta pred leti odigrali nogometno tekmo tako Olimpija kot Celje, so se domislili maratona, ki iz leta v leto navdušuje večje število udeležencev. To je Maraton Polnočnega sonca. Poteka od leta 1990, tako da bi moral letošnjega 20. junija praznovati okroglo 30-letnico, a je zaradi epidemije novega koronavirusa odpadel.

Zakaj nosi takšno ime? Zato, ker se začne pozneje od ''običajnih'' maratonov. Tekmovalci se podajo na progo šele 30 minut čez osmo uro zvečer, tako da se večina udeležencev, leta 2019 jih je nastopilo nekaj čez tisoč, bliža koncu šele ob polnoči. Takrat je zelo svetlo, nebo obdaja prav posebna svetloba, pot pa pelje mimo fjordov, obale, mosta, ki visi kar 44 metrov nad morsko gladino in pobočij zasneženih gora, tako da spremlja tekmovalce pravljična podoba dežele.

Maraton Velikih pet

Če bi radi tekli med divjimi živalmi in izkusili lepote južnoafriških savan, se prijavite na maraton Velikih pet. Big Five Marathon predstavlja najbolj divji maraton na svetu. Ime nosi po petih velikih afriških živalih, simbolih savane. To so lev, nosorog, slon, leopard in bivol. Maraton poteka v provinci Limpopo med Johannesburgom in Krugerjevim narodnim parkom.

Čeprav proga prečka tudi nekatere dele savane, kjer prebivajo levi, je za varnost dobro poskrbljeno. Za njo na progi skrbijo oboroženi čuvaji, območje pa preletavajo tudi helikopterji. Prva izvedba sega v leto 2005, letošnji maraton pa je odpadel. Prihodnje leto naj bi bil 19. junija 2021.

Maraton Severni tečaj

Devetega aprila 2020 bi morali nastopajoči odpotovati v Svalbard, otočje v Arktičnem oceanu, nato bi jih s helikopterjem odpeljali na plavajočo ledno postajo Barneo, tam pa bi na severnem tečaju, najsevernejši točki na Zemlji, odtekli deset krogov po 4,22 kilometrov. Tekli bi po ledenih ploskvah na površini Arktičnega oceana, spremljale pa bi jih temperature okrog 30 stopinj pod ničlo.

Takšen je bil načrt, a je maraton, vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov po tem, da poteka v najbolj severnem kraju na tem planetu, odpadel zaradi težav s koronavirusom. Prireditelji maratona niso imeli sreče z izvedbo že leta 2019, ko je odpadel zaradi političnih in vremenskih težav. Upajo, da bolje 13. aprila 2021. ''Progo'' je leta 2002 začrtal Irec Richard Donovan, že naslednje leto pa je nastopilo deset maratoncev. Zaradi nevarnosti napada polarnih medvedov so ves čas na preži oboroženi čuvaji.

Maraton Človek proti konju

Sliši se nenavadno, a na svetu poteka tudi nekaj maratonskih preizkušenj, na katerih se ljudje merijo proti konjem. Najbolj znana je tisti, ki jo junija prirejajo v valižanskem kraju Llanwrtyd Wells, poznajo ga tudi na Škotskem in v Novi Zelandiji.

V Walesu se je začelo zares leta 1980, ko je Gordon Green v pivnici prisluhnil drzni debati dveh prijateljev o tem, kdo bi bil hitrejši pri teku po podeželju. Človek ali konj z jezdecem. Tekma je pokazala, da sta uspešnejša slednja. Tekač je namreč zmagal le dvakrat (2004 in 2007), drugače pa je ciljno črto vedno prvi prečkal jahač s konjem. Letošnji maraton je bil zaradi Covid-19 odpovedan, naslednji je predviden za 12. junij 2021.

Maraton Polarni krog

Spada med najbolj zahtevne maratone na svetu, saj led pod nogami udeležencev pogosto poka, zato je potrebna velika previdnost, veliko je ledenikov in strmih delov proge. Dogaja se v kraju Kangerlussuaq na zahodnem delu Grenlandije. Od leta 2001 poteka v mesecu oktobru, ko so temperature za ta del sveta še dokaj mile, ''le'' med 10 in 15 stopinjami pod ničlo.

Tekmovalci na poti srečujejo polarne lisice, severne jelene in moškatna goveda. Tekmovalci morajo priteči do cilja v 7 urah, polmaratonci pa imajo na voljo le štiri ure. Letošnje izvedbe ni bilo, prireditelji jo želijo prestaviti na april 2021.

Maraton Walt Disney World

Le kdo ne bi poznal Walta Disneyja in njegovega posestva v Orlandu? Če že ne zaradi zabaviščnega parka ali risanih junakov, pa po novem zaradi košarkarjev lige NBA, med njimi tudi Gorana Dragića in Luke Dončića, ki sta v tem ''mehurčku'' prebila dobršen del leta in navduševala košarkarski svet? Orlando na Floridi je do obdobja, ko je zazvonil alarm zaradi koronavirusa, ponujal obilico zabave. V njo je bil vključen tudi vsakoletni maraton.

Prvič je bil organiziran leta 1994. Ker poteka v prvem oziroma drugem tednu januarja, je bil uspešno speljan pod streho tudi letos. Takrat v ZDA še ni bilo zaznanih primerov okužb z novim koronavirusom. Udeleženci v spremstvu nepozabnih Disneyjevih junakov, zlasti Miki Miške, Jake Racmana in Pepeta, med maratonom spoznavajo čari štirih tematskih parkov. Naslednje večdnevno druženje udeležencev je napovedano za obdobje med 7. in 10. januarjem 2021.