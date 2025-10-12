Kiplimo in Feysa zmagovalca maratona v Chicagu

Ugandec Jacob Kiplimo in Etiopijka Hawi Feysa sta zmagovalca letošnje izvedbe maratona v Chicagu. Za Kiplima, svetovnega rekorderja v polmaratonu, je bila to prva zmaga na tej preizkušnji, zmagovalni čas je bil 2:02:23, kar je sedmi dosežek vseh časov.

Jacob Kiplimo je imel večji del preizkušnje celo ritem za nov najboljši izid na svetu, a je ob koncu popustil. "Zelo sem vesel zaradi današnjega rezultata. Prišel sem po velik dosežek in uspelo mi je." V zadnjem delu je tekel sam, še najbližje je bil na koncu Kenijec Amos Kipruto (2:03:54), tretji je bil še en Kenijec Alex Masai (2:04:37).

V ženski konkurenci je Hawi Feysa zmagala s časom 2:14:56, šestim najboljšim dosežkom na svetu. Premagala je rojakinjo Megertu Alemu (2:17:18), tretja je bila Tanzanijka Magdalene Shauri (2:18:03). "Prvič so me povabili na ta maraton, izjemno je, da mi je uspelo zmagati. Trdo sem garala za to zmago," pa je dejala Feysa.