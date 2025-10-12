Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
20.15

Chicago maraton

Nedelja, 12. 10. 2025, 20.15

1 ura, 11 minut

Kiplimo in Feysa zmagovalca maratona v Chicagu

STA

Jacob Kiplimo | Foto Reuters

Jacob Kiplimo je prvič zmagal na maratonu.

Foto: Reuters

Ugandec Jacob Kiplimo in Etiopijka Hawi Feysa sta zmagovalca letošnje izvedbe maratona v Chicagu. Za Kiplima, svetovnega rekorderja v polmaratonu, je bila to prva zmaga na tej preizkušnji, zmagovalni čas je bil 2:02:23, kar je sedmi dosežek vseh časov.

Jacob Kiplimo je imel večji del preizkušnje celo ritem za nov najboljši izid na svetu, a je ob koncu popustil. "Zelo sem vesel zaradi današnjega rezultata. Prišel sem po velik dosežek in uspelo mi je." V zadnjem delu je tekel sam, še najbližje je bil na koncu Kenijec Amos Kipruto (2:03:54), tretji je bil še en Kenijec Alex Masai (2:04:37).

V ženski konkurenci je Hawi Feysa zmagala s časom 2:14:56, šestim najboljšim dosežkom na svetu. Premagala je rojakinjo Megertu Alemu (2:17:18), tretja je bila Tanzanijka Magdalene Shauri (2:18:03). "Prvič so me povabili na ta maraton, izjemno je, da mi je uspelo zmagati. Trdo sem garala za to zmago," pa je dejala Feysa.

