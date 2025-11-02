Kenijska tekača Benson Kipruto in Hellen Obiri sta zmagovalca letošnje izvedbe maratona v New Yorku. V ženski konkurenci enega najprestižnejših maratonskih tekmovanj na svetu je Obiri s časom 2:19:51 izboljšala 22 let star rekord, pri moških pa je zmagovalec dosegel čas 2:08:09 in zmagal z le nekaj stotinkami prednosti.

Pri moških je v najtesnejši končni odločitvi na dosedanjih 54 maratonih v New Yorku odločal fotofiniš, saj je Kipruto v zadnjih metrih komajda odbil napad rojaka Alexandra Mutisa. Ta se je moral na konci zadovoljiti z drugim mestom. Tudi tretje je pripadlo Kenijcu, a se Albert Korir, zmagovalec tega maratona leta 2021, s časom 2:08:57 ni vključil v boj za zmago.

Še en Kenijec Eliud Kipchoge, nekdanji svetovni rekorder, pa se je pri 40 letih z današnjim nastopom poslovil z maratonskih tekmovanj, končal je na 17. mestu.

Obiri je pri ženskah slavila z novim rekordom newyorškega maratona, prejšnjega je imela iz leta 2003 z 2:22:31 njena rojakinja Margaret Okayo.

Tudi pri ženskah je bila prva trojica na cilju iz Kenije, za najhitrejšo sta se zvrstili še Sharon Lokedi, zmagovalka New Yorka 2022, ki je zaostala 16 sekund, ter lanska zmagovalka Sheila Chepkirui s 33 sekundami zaostanka. Vse tri pa so presegle staro rekordno znamko.

Za Obiri je bila današnja zmaga četrta na velikih maratonih, druga newyorška po 2023, ima pa še dve bostonski (2023 in 2024).

