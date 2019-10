Deset mest, o katerih sanja vsak maratonec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec meseca nas spet čaka največji tekaški praznik v Sloveniji, Ljubljanski maraton, ki se vse bolj uveljavlja v družbi preostalih 42.195 metrov dolgih tekov. Kateri pa so najbolj prestižni maratoni na svetu?

Foto: Getty Images

New York

Eden najbolj prestižnih, če ne kar najprestižnejši maraton na svetu. Seveda tudi del elitne šesterice najboljših maratonov na svetu. Od začetka leta 1970, ko je na njem sodelovalo vsega 55 tekačev, pa do danes je rastel iz leta v leto. Danes velja za največji maraton, ki ga na leto preteče več kot 50 tisoč tekačic in tekačev.

Od nastanka pa do danes je bil na sporedu vsako leto razen leta 2012, ko je bil odpovedan zaradi hurikana Sandy.

Kdaj je na sporedu? Vsako prvo nedeljo letu, rekorderja pa prihajata iz Kenije. Geoggrey Mutai je leta 2011 tekel 2;05:05, njegova rojakinja Margaret Okayo pa leta 2003 2;22:31.

Foto: Getty Images

Berlin

Maraton, ki spada med šest najbolj elitnih na svetu, in tudi maraton, ki ponuja najboljše rezultate. Do zdaj je namreč poskrbel že za kar 11 svetovnih maratonskih rekordov. Osem v moški in tri v ženski konkurenci.

Tukaj je bil leta 2018 postavljen tudi zdajšnji svetovni rekord, ko je Kenijec Eliud Kipchoge tekel 2;01:39. Med ženskami je sicer rekorderka berlinskega maratonka njegova rojakinja Gladys Cherono, ki je istega leta tekla 2;18:11.

Konča se pri Brandenburških vratih, na sporedu je od leta 1974, in sicer zadnji konec tedna v septembru, letos pa je v cilj na njem priteklo nekaj več kot 44 tisoč tekačev in tekačic.

Foto: Getty Images

London

Eden izmed šesterice maratonov, ki jih uvrščajo v elitno serijo svetovnih maratonov. Aprila je na sporedu od leta 1981, znan pa je po precej dobrem vzdušju, ki ga tekačicam in tekačem pripravijo Londončani. Več kot 600 tisoč se jih vsako leto zbere ob trasi, ki je precej ravninska in zato omogoča zelo dobre rezultate.

Za rekord tega maratona, na katerem je letos v cilj priteklo nekaj več kot 40 tisoč tekačev, je prav letos poskrbel svetovni rekorder, Kenijec Eliud Kipchoge, ki je tekel odličnih 2;02:37. Britanka Paula Radcliffe je prav tukaj leta 2003 tekla 2;15:25 in postavila še danes veljaven maratonski svetovni rekord za ženske.

Foto: Getty Images

Boston

Najstarejši mestni maraton, na katerem so prvič tekli daljnega leta 1897. Vse od takrat ga prirejajo vsak tretji ponedeljek v aprilu, poteka pa ravno na prazničen dan, ko je v Bostonu praznično, saj takrat obeležujejo dan spomina na bitko Lexington Green, tako da je vzdušje na ulicah zelo pestro. Tudi ta maraton je eden izmed šesterice, ki jo uvrščajo v elitno serijo svetovnih maratonov.

Več kot pol milijona ljudi se vsako leto zbere ob maratonski trasi, letos pa se na tek po njej spravilo nekaj več kot 30 tisoč tekačev in tekačic. Bilo bi jih še veliko več, a je kvalifikacijska norma za nastop na tem maratonu precej zahtevna. Precej pod štirimi urami mora maraton preteči vsak, ki je mlajši od 50 let, če želi teči na njem.

Rekorderja sta seveda tekla precej bolj. Najhitrejši čas bostonskega maratona je leta 2011 postavil Kenijec Geoggrey Mutai, ki je takrat tekel 2;03:02. Med ženskami je rekorderka Etiopijka Bizunesh Deba. Leta 2019 je tekla 2;19:59.

Foto: Getty Images

Tokio

Najmlajši od maratonov v elitni maratonski druščini, ki je bil prvič na sporedu šele leta 2007, a se je hitro povzpel po lestvici in danes spada med najbolj prestižne. Uvrščen je tudi v elitno šesterico najboljših maratonov na svetu.

Proga je pretežno ravninska, vsako leto pa k sebi zvabi več kot 30 tisoč nastopajočih v maratonski preizkušnji, tekače in tekačice pa pelje mimo številnih znamenitosti enega 14-milijonskega Tokia.

Na sporedu je konec februarja oziroma v začetku marca, ponuja pa precej dobre rezultate med elitnimi tekači. Rekorder trase med moškimi je nekdanji maratonski svetovni rekorder Wilson Kipsang iz Kenije. Leta 2017 je tekel 2;03:58. Istega leta so gledalci videli tudi najboljši rezultat med ženskami. Zanj je s časom 2;19:47 poskrbela Kenijka Sarah Chepchirchir.

Foto: Getty Images

Atene

Kraj, kjer je bil, tako pravi zgodovina, leta 490 pred našim štetjem na sporedu sploh prvi maraton, seveda ponuja prav posebno maratonsko izkušnjo. Poteka po isti trasi, ki jo je v Antični Grčiji pretekel grški vojak Pheidippides, ko je tekel pritekel do Šparte, da bi poročal o zmagi na bojišču v Marathonu. Prav v tem kraju je vsako leto tudi štart enega najtežjih klasičnih maratonov na svetu, na katerem se skorajda polovico proge trasa vzpenja.

Prvič je bil na sporedu leta 1972, lani pa ga je preteklo več kot 15 tisoč ljudi.

Rekorderja? V moški konkurenci je to Kenijec Felix Kandie, ki je leta 2014 tekel 2:10:37, medtem ko je za rekord med ženskami leta 2010 poskrbela Litvanka Rasa Drazdauskaite, ko je zmagala s časom 2;31:06.

Foto: Getty Images

Pariz

Maraton po ulicah mesta ljubezni, ki vas popelje mimo številnih pariških kulturnih znamenitosti. Seveda tudi mimo Eifflovega stolpa, muzeja Louvre in tudi katedrale Notre Dame.

Poteka po osrčju francoskega glavnega mesta, omejen pa je na 50 tisoč sodelujočih, na sporedu pa je aprila. Letos je na njem teklo nekaj manj kot 50 tisoč tekačev in tekačic.

Ob berlinskem in londonskem maratonu velja za enega od treh najbolj prestižnih v Evropi, prvič pa je bil na sporedu 1976.

Rekorder v moški konkurenci je Etiopijec Kenenisa Bekele, ki je leta 2014 tekel 2;05:04. Rekorderka v ženski konkurenci je Kenijka Purity Cherotich, ki je leta 2017 tekla 2;20:55.

Foto: Getty Images

Amsterdam

Začetek in konec tega maratona je na olimpijskem štadionu v Amsterdamu, ki je leta 1928 gostil olimpijske igre in ponudil tudi prvi maraton, ki ga je gostil Amsterdam. Od takrat pa do leta 1975 ni bilo nobenega. Od takrat naprej je na sporedu vsako leto tretjo nedeljo v oktobru.

Poteka ob reki Amstel, pa do centra mesta in mimo številih znamenitosti, potem pa se vrne v zgodovinsko okolico objekta, na katerem so bile na sporedu osme olimpijske igre moderne dobe.

Lani je na njem sodelovalo nekaj več kot 12 tisoč tekačev in tekačic, rekorderja pa sta Kenijec Lawrence Cherono v moški kategoriji, leta 2018 je tekel 2;04:06, in Etiopijka Meseret Hailu, ki je leta 2012 tekla 2;21:09.

Foto: Getty Images

Honolulu

Za tekače in tekačice ga ni prikladnejšega izgovora, da rezervirate počitnice na Havajih, kot je ta, da boste tam tekli na maratonu v Honoluluju. Ta spada med največje in je bil nekaj časa celo največji na svetu. Ena od njegovih posebnosti v primerjavi s preostalimi največjimi maratoni je ta, da nima kvalifikacijske norme. Na njem lahko teče vsak, ki plača prijavnino.

Na sporedu je od leta 1973, v povprečju pa ga je do zdaj preteklo več kot 25 tisoč tekačev in tekačic na leto. Na sporedu je vsako drugo nedeljo v decembru, lani pa je v cilj priteklo nekaj manj kot 20 tisoč maratoncev in maratonk.

Kdo sta rekorderja? V moški konkurenci je to Kenijec Lawrence Cherono, ki je leta 2017 tekel 2;08:27, med ženskami pa je rekord v roki njegove rojakinje Brigid Kosgei, ki je, prav tako leta 2017, tekla 2;22:15.

Foto: Getty Images

Auckland

Zelo malo je maratonov po svetu, ki ponujajo boljše razglede, kot jih ponuja maraton v Aucklandu v Novi Zelandiji. Vrhunec je tek čez most Auckland Harbour, ki stoji več kot 40 metrov nad morsko gladino in poskrbi za izjemne panoramske slike mesta.

Na sporedu je oktobra vsako leto, tako pa je že od leta 1992, ko so ga organizirali prvič. Rezultati, ki jih tam dosegajo najboljši, niso primerljivi s preostalimi najboljšimi maratoni na svetu, pravzaprav se ne morejo primerjati niti z Ljubljanskim maratonom, a mnogi ta tekaški praznik vseeno uvrščajo med najbolj prestižne na svetu.

Rekorderja sta Philip Costley (2;14:03) v moški in Gabrielle O'Rourke (2,38:47) v ženski konkurenci. Oba prihajata iz Nove Zelandije. Pravzaprav je tako s kar 50 od 54 zmagovalcev in zmagovalk, ki jih je do zdaj dal ta maraton. Od drugod so prišli le štirje.