Težavni zvezdnik pred podobno prelomnico kot Dragić

S končanim naborom v ligi NBA so moštva v najmočnejši košarkarski ligi že začela s pospešenim delom na košarkarski tržnici. V zadnjih dneh je ogromno polemik okoli ekipe Brooklyn Nets, pri kateri sta za razburkano dogajanje poskrbela zvezdnika Kyrie Irving in Kevin Durant. Pred pomembno prelomnico pa je tudi Goran Dragić, ki ga čaka pomembna odločitev pred nadaljevanjem NBA kariere.

Košarkarska tržnica je v polnem razmahu. Svojo prvo veliko okrepitev so tako že pozdravili v klubu Luke Dončića, ki ga je okrepil Christian Wood, ob tem pa se v polnem razmahu dogaja tudi v drugih moštvih. Velik vprašaj zeva pri klubu Brookyln Nets, za katere je v pretekli sezoni igral tudi Goran Dragić. V ospredju dogajanja je superzvezdnik Kyrie Irving, ki se mora do 29. junija odločiti, ali bo izkoristil "košarkarsko izbiro oziroma možnost" (player's option, op. p.), da ostane član Brooklyna, pri katerem bi tako v naslednji sezoni zaslužil 36,5 milijona dolarjev.

Kyrie Irving je v rednem delu sezone na 29 tekmah dosegal 27,4 točke, 4,4 skoka in 5,8 asistence na tekmo. Foto: Reuters

Četudi bi Irving zavrnil možnost podaljšanja sodelovanja, pa bi se kljub temu lahko v Brooklyn vrnil kot prost igralec. Obe strani naj bi bili tako že v pogajanju, Irving si želi izvleči maksimalno pogodbo, medtem ko so pri Nets bolj previdni, tudi zaradi težav, ki so jih z Američanom imeli v pretekli sezoni. Zvezdnik Brooklyna se med drugim v pretekli sezoni ni želel cepiti, zato je Irving lahko igral le na tekmah, kjer so mu to dovoljevala pravila, oziroma v zveznih državah, v katerih cepljenje ni bil pogoj za nastopanje v zaprtih prostorih oziroma dvoranah. Ob tem pa je tudi v svojih prejšnjih ekipah s svojim svojeglavim značajem v slačilnico vnesel nemir in težave.

Bo v Brooklynu prišlo do popolnega razpada ekipe? Foto: Guliverimage

A ob tem se je pojavila nova težava, saj obstaja velika možnost, da bi Brooklyn v primeru odhoda Irvinga zapustil tudi Kevin Durant, saj igralca veže veliko prijateljstvo, čeprav je Durant že dejal, da se v sodelovanje Irvinga in Brooklyna ne bo vmešaval. "Ne morem in smem se vmešavati v to. Ta zadeva je veliko večja od mene. Če postaneš prosti igralec, je to eno najpomembnejših obdobij košarkarja, ko ne sme na igralca vplivati nihče drug kot on sam. Bomo videli. Ne bom se vmešaval, s Kyriejem pa bova imela v tem času povsem normalen odnos," je o tej zadevi pretekli teden dejal Durant, ki pa naj bi zmotil tudi odnos vodstva Netsov do njegovega prijatelja, povrh vsega pa je Nets zapustil še pomočnik Adam Harrington, ki je bil hkrati tudi nekdanji osebni trener Duranta.

Še posebej veliko prahu je dvignila objava košarkarja Portlanda Damiana Lillarda, ki je na svoj Instagram objavil fotografijo sebe in Duranta v dresih Portlanda, fotografijo pa je kasneje delil še en član Portlanda Jusuf Nurkić.

Kot je poročal Adrian Wojnarowski, ima Irving v primeru odhoda iz Brooklyna že seznam ekip, v katerih bi si želel igrati. Med drugim je na tem seznamu tudi Dallas Mavericks Luke Dončića, a je za ta prestop možnost še manjša od minimalne. Ob astronomski ceni si pri Dallasu v svojih vrstah ne želijo košarkarja s težavnim karakterjem. Ob tem so na listi Irvinga še LA Lakers, LA Clippers, New York Knicks, Miami Heat in Philadelphia 76ers. A nobena od teh ekip trenutno nima tolikšnega manevrskega prostora v svojem dovoljenem proračunu, da bi si lahko privoščili igralca s finančnimi zahtevami, kot jih ima Irving.

Kyrie Irving velja za enega bolj problematičnih in svojeglavih košarkarjev v ligi NBA. Foto: Guliverimage

Kaj pa Dragić?

Tridesetletni Irving je v tej sezoni zaradi prej omenjenih težav odigral le 33 tekem, z ekipo pa je obstal že v prvem krogu končnice. Ob Irvingu pa je prihodnost v Brooklynu nejasna tudi za slovenskega reprezentanta Gorana Dragića, saj bo s koncem junija postal prost igralec, kje bo nadaljeval kariero, pa še ni jasno. Brooklyn si naj bi s slovenskim kapetanom želel podaljšati sodelovanje, a naj bi imel slovenski košarkar ob tem na mizi še nekaj ponudb, ki jih bo pretehtal pred končno odločitvijo, kakšen dres bo nosil v novi sezoni lige NBA.

Preberite še: