Nasmeški o Goranovi prihodnosti: "Je že malo mehkejši" #video

Po visoki zmagi z Italijo so slovenski košarkarji priznali, da igra ni bila najboljša in bodo v četrtek proti Hrvaški morali biti boljši. Več nasmeškov je bilo po tekmi v Trstu, ko je beseda nanesla na reprezentančno prihodnost Gorana Dragića. Naslednji teden njegovi zadnji dve, poslovilni tekmi? "Vemo, da je kratkoročno, a bomo naredili vse, da bo dolgoročno. Je že malo mehkejši, kot je bil na začetku," pravi Edo Murić.

Luka Dončić in soigralci so s pol moči, vsaj tako se je zdelo, v Trstu na pripravljalni tekmi gladko premagali Italijane (90:71). Prvi zvezdnik slovenske reprezentance je iz igre zadel štiri od 12 metov, bil z 12 točkami prvi strelec reprezentance, a po tekmi iskren: "Igrali smo zelo slabo. Imamo še veliko rezerve." V zelo vroči dvorani Allianz Dome se niti niso želeli povsem iztrošiti. "Malo smo igrali zares, malo smo se tudi povlekli nazaj, saj smo vedeli, da je to prijateljska tekma," je priznal Zoran Dragić (devet točk). Na parket je stopilo vseh 12 košarkarjev. "Vsi smo igrali, da bi se čim bolje uigrali. Nekateri mesec in pol, tudi dva nismo igrali tekme. Jaz mislim, da smo odigrali dobro. Lahko bi bilo bolje v obrambi. Imamo še čas, da to izpilimo."

"Zagotovo bomo morali odigrati bolje"

A so nekajkrat z lepimi akcijami dvignili navijače. "Nismo si mislili, da se bomo tako hitro tako dobro ujeli. Vesel sem, da smo uživali že od prvega trenutka. Zagotovo moramo popraviti še veliko stvari. Če smo iskreni, v obrambi in v skoku v prvem polčasu nismo bili tako dobri," je razlagal Edo Murić. A ta tekma še ni bila tista resna, zato so si to lahko dovolili. "Naslednja proti Hrvaški pa gre zares. Zagotovo bomo morali odigrati bolje. Tega se zavedamo. Dvorana bo polna. Komaj čakamo."

V četrtek sledi mnogo bolj pomembna tekma - kvalifikacijska za svetovno prvenstvo 2023 proti Hrvaški. "Osredotočeni smo na Hrvaško. Delamo že akcije na treningu. Maksimalno bomo motivirani," je poudaril Zoran. Ker so tekmo gledali tudi Hrvati, v Trstu teh akcij še niso igrali. "Vemo, da ne bomo vsega pokazali, ampak smo vseeno igrali našo igro. Vemo, kje imamo najboljša orožja. Samo stopnjujemo našo kondicijo in se maksimalno pripravljamo na Hrvaško."

"Vemo, da je kratkoročno, a bomo naredili vse, da bo dolgoročno"

Zlati kapetan Goran Dragić Foto: Vid Ponikvar/Sportida Tudi zato, ker bo to poslovilna tekma za Gorana Dragića (11 točk). Ta se je po skoraj petih letih, po zlatem eurobasketu 2017, vrnil v reprezentanco. "To je malo pogrešal. Res je, da se je na najlepši način poslovil od reprezentance. To je njegova odločitev. Prišel je nazaj, da se poslovi še pred slovenskimi navijači. To bo velik spektakel in hkrati pomembna tekma za nas. Komaj čakam," je dejal njegov mlajši brat, ki je imel sploh prvič možnost skupaj zaigrati tako z Goranom kot Luko. Eurobasket 2017 je zaradi poškodbe namreč izpustil. "Super. Lahko si vesel, da igraš z dvema tako velikima zvezdama. Če nisem imel možnosti na evropskem prvenstvu, jo imam vsaj zdaj. Nimam besed. To je tako lepo igrati, da sem res brez besed."

Dončić je Goranu povedal, kar smo si po videnem v Trstu mislili vsi. Da je starejši od bratov Dragić tudi pri 37 letih še vedno sposoben vrhunskih iger. "Mislim, da je najhitrejši od vseh. Še vedno je v zelo dobri formi. Je naš kapetan, naš vodja. Zelo nam bo pomagal na teh dveh tekmah. In upam, da še naprej."

Vrnitev zlatega kapetana je z navdušenjem pospremil tudi tisti, ki je kapetanski trak nosil zadnja štiri leta. Edo Murić: "Enkratno. Jaz upam, da bo čim dlje zraven. Gogi je ikona reprezentance. On je zgled vsem, ki prihajajo v reprezentanco. Tudi meni je bil. Prestal je vse, od najlepših do najtežjih trenutkov. V reprezentanci je že 15, 16, 17 let. Lepo je, da je nazaj. Vemo, da je kratkoročno, a bomo naredili vse, da bo dolgoročno." In kako blizu temu so, smo še vprašali. "Je že malo mehkejši, kot je bil na začetku. Moramo še te dve zmagati. Upamo, da Slovenci naredijo čim večji spektakel v Stožicah in da jih čim več obljubi, da bodo šli z nami v Köln in potem naprej."

"Ljudje imajo radi košarko"

Še posebej, če je dvorana polna. In to za prijateljsko tekmo in ne na domačem parketu. Ogledalo si jo je več kot sedem tisoč ljudi. Skoraj polovica jih je prišla iz Slovenije. Dončićeve majice so imeli na tribunah tudi nekateri Italijani in zamejci. "Evforija se je začela, ko so osvojili evropsko prvenstvo. Imamo magnet za publiko, še posebej Luko Dončića. Zdaj je prišel še Goran. Imamo najboljše navijače. Ljudje imajo radi košarko," nam je novinarjem zbranim v Trstu še povedal Zoran Dragić.

Hvala ZŠD Jadran, hvala @Italbasket, HVALA NAJBOLJŠI NAVIJAČI NA SVETU 🤍💙❤️. #mojtim 🏀🇸🇮💪



"Ko smo prišli v dvorano, smo videli, da je evforije veliko. Nismo navajeni, da ljudje kar stojijo na igrišču. Pozabljamo, kakšne zvezde igrajo v naši ekipi. Lepo je, ko te tako sprejmejo v Italiji," je na temo evforije, ki znova vlada okrog košarkarske reprezentance, pripovedoval Murić. "A ne smemo preveč razmišljati o tem. To je lepo videti, a se moramo fokusirati na naše delo. Čakata nas dve zelo težki tekmi, ki sta za nas zelo pomembni. Treba bo dati stoodstotno, odmisliti vse, kar se dogaja okrog nas, in razmišljati o naši igri in o tem, da tekmi dobimo." V četrtek igrajo doma proti Hrvaški in nato v nedeljo na Švedskem.