Nekdanja žena Scottieja Pippna bi se zdaj rada pisala Jordan

48-letna Larsa Pippen, ki je v zadnjih mesecih s svojimi potezami dvigovala veliko prahu in sprejela številne kontroverzne odločitve, se je odločila za nov korak v razmerju z 32-letnim Marcusom Jordanom. Marcus je sin Michaela Jordana, ki je bil pri chicaških Bikih soigralec njenega nekdanjega moža Scottieja Pippna.

V eni izmed pogovornih oddaj je na vprašanje, kako so se na novico odzvali starši Marcusa, predvsem oče Michael Jordan, odvrnila, da so zadovoljni z njunim odnosom in da so odnosi med njimi dobri. Dodala je, da je ljudem, ko postanejo starejši in odrastejo, pomembno le, da so srečni, tega pa si želijo tudi njihovi starši. Larsa je še povedala, da se pred tem z Marcusom nista dobro poznala, zadnja štiri leta pa sta se gibala v podobnih krogih in se veliko družila, tako da se je vse zgodilo dokaj spontano. Razmerja z Marcusom ni pričakovala niti sama.

Če bi se poročila, bi nosila priimek slovitega Michaela Jordana

Pred kratkim so se tako pojavila tudi namigovanja o morebitni poroki Marcusa in Larse. Larsa se je odzvala, da se je pripravljena poročiti z Marcusom, poleg tega je pripravljena prevzeti tudi njegov priimek, je še poročal eden izmed tabloidnih portalov.

V razmerju s številnimi znanimi imeni

Če bi se to zgodilo, bi Larsa nosila tako priimek Scottieja Pippna kot tudi Michaela Jordana. Larso so po ločitvi od Scottieja povezovali s številnimi zvezdniki, med katerimi so bili raper Future, košarkar Tristan Thompson in košarkar Malik Beasley, ki je v ligi NBA zdaj soigralec Larsinega sina Scottyja Pippna Jr. v ekipi Los Angeles Lakers.