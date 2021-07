Ruskim telovadcem v Tokiu prestižna ekipna krona

Svetovni in evropski prvak v športni gimnastiki Nikita Nagornij je na olimpijskih igrah v Tokiu popeljal ruske telovadce do tako želenega naslova prvakov na ekipni tekmi. Rusi, ki nastopajo pod nevtralnimi simboli, so zmagali z 262,5 točke, srebro so osvojili branilci naslova iz Rio de Janeira 2016, Japonci, ki so zbrali 262,397 točke.