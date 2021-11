Šokantne obtožbe: iz bazena jih je vlekel za lase, primerjal s prašiči ...

Madžarsko plavanje pretresa škandal. Eden najbolj vplivnih in uspešnih trenerjev in predstavnikov stroke ter zveze 64-letni Gyorgy Turi je danes odstopil zaradi obtožb o fizičnih in psihičnih zlorabah, katerih žrtve so bili plavalci, vključno z Laszlom Csehom, dobitnikom štirih srebrnih in dveh bronastih olimpijskih kolajn.