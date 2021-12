Znana kazen za navijačico s transparentom s Toura

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijačici, ki je na letošnji kolesarski dirki po Franciji s transparentom in ponesrečenim poskusom iskanja televizijske pozornosti povzročila množični padec kolesarjev, je danes sodišče v Brestu izreklo 1200 evrov globe in še dodatnih 500 evrov, ki jih mora plačati združenju francoskih kolesarskih klubov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je ob izreku sodbe identiteto 31-letne Francozinje prikrilo, saj je bila po razkritju oziroma po tem, ko se je razvedelo, kdo je, deležna spletnega nadlegovanja.

Tožilstvo je zanjo sicer zahtevalo tudi štirimesečno pogojno zaporno kazen zaradi povzročanja splošne nevarnosti in ogrožanja življenj. Na današnjem izreku kazni pa je tožilstvo pojasnilo, da je navijačica spoznala, kako nevarno je bilo njeno početje, ter ga iskreno obžalovala. Ženska doslej ni imela kriminalne kartoteke.

"Sramujem se svoje neumnosti," je na zaslišanju konec oktobra dejala povzročiteljica nesreče. Razumevanje je pokazal tudi direktor dirke Christian Prudhomme: "Naredila je veliko neumnost, ni pa teroristka. Radi bi opozorili gledalce, naj se dirke udeležijo previdno. Navsezadnje so oni tisti, ki so prišli gledat prvake, ni treba, da postanejo prva vest v poročilih."

Do nesrečnega dogodka je prišlo 26. junija, ko je gledalka prišla spremljat prvo etapo Toura z namenom, da bi televizijske kamere opazile njeno sporočilo. Na velik kos kartona je napisala Allez, Opi-Omi, s tem naj bi želela pozdraviti dedka in babico in opozoriti na svoje nemške korenine.

Toda pri Landerneauju v zahodni Franciji je stopila predaleč na cesto, Tony Martin, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi, se ji ni mogel izogniti, sledil pa je skupinski padec številnih kolesarjev, tudi Rogliča. Ženska je takrat pobegnila s kraja nesreče, a se je po štirih dneh skrivanja vendarle predala policiji.

