Na Touru 2022 bo Pogačarja izzval tudi Egan Bernal

Kolumbijski kolesarski as Egan Bernal je v pogovoru za domačo kolesarsko revijo Mundo Ciclistico potrdil, da bo prihodnje leto nastopil na najbolj sloviti in prestižni večetapni dirki na svetu − Tour de France. Še drugič si namreč želi osvojiti francosko pentljo. To mu je uspelo leta 2019, medtem ko je zadnji dve izvedbi Toura osvojil Tadej Pogačar. Bernalova ekipa Ineos Grenadiers sicer še ni uradno predstavila programa dirk za leto 2022.

Štiriindvajsetletni Bernal je leta 2019 senzacionalno osvojil francosko pentljo, potem ko je v skupni razvrstitvi za 1,11 minute premagal Gerainta Thomasa, klubskega sotekmovalca pri moštvu Ineos iz Velike Britanije in končnega zmagovalca v letu 2018. Leta 2020, ko je Tour zaznamoval epski slovenski dvoboj Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, Bernal dirke ni končal, letos pa je Tour izpustil in se osredotočil na Dirko po Italiji, ki jo je tudi dobil.

"Vse treninge v pripravljalnem obdobju bom podredil nastopu na Dirki po Franciji. Naredil bom vse, da se vrnemo na pot iz leta 2019 in s katere smo v zadnjem času malce zašli," je za revijo Mundo Ciclistico med drugim dejal Bernal.

Prihodnje leto bo Tour na sporedu med 1. in 24. julijem. Dirka se bo začela na Danskem, tradicionalno pa se bo končala na Elizejskih poljanah v Parizu. Pred kolesarsko karavano je 3.328 km dolga trasa, polna izzivov, in tudi vzpon na Alpe d'Huez ter granitne kocke v okolici Arenberga. Skupaj bo ob dveh vožnjah na čas v prvi in predzadnji etapi na sporedu še šest gorskih, sedem razgibanih ter šest ravninskih etap, poroča STA.

