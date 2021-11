Svoj zadnji Tour je že odpeljal, Španec v zadnji sezoni na Giro in Vuelto

Valverde je pred nekaj tedni naznanil, da bo sezona 2022 njegova zadnja med kolesarskimi profesionalci, pred dnevi pa je to odločitev še enkrat potrdil v pogovoru za Radiogaceta de los Deportes. "Z gotovostjo vam lahko potrdim, da bo naslednja sezona stoodstotno moja zadnja. Čeprav je v 42. letu življenja moja forma še vedno na visoki ravni, se po 21 letih dirkanja sprašujem, kaj si sploh še želim. Mislim, da je napočil čas za slovo," je povedal svetovni prvak iz leta 2018.

Na naslednji Dirki po Franciji ga zagotovo ne bo, je še dejal, meri na Giro in Vuelto ter na aprilski ardenski klasiki Valonska puščica in Liege–Bastogne–Liege, na katerih je v karieri zmagal devetkrat. Na puščici v letih 2006, 2014, 2015, 2016 in 2017, na Liege–Bastogne–Liege pa v letih 2006, 2008, 2015 in 2017. Tudi Vuelto, na kateri želi pred domačimi navijači končati bogato športno pot, je osvojil leta 2009, skupaj pa je v dolgi karieri nabral 130 zmag. Na Dirki po Italiji je sicer nastopil le enkrat, leta 2016, in končal na tretjem mestu v skupnem seštevku.

Kljub temu, da se poslavlja, pa na dirkah ne namerava imeti vloge statista. "Na vsaki dirki želim uživati in biti konkurenčen," njegove besede navaja portal Cycling Weekly.

