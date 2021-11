Po tem, ko je pred dnevi direktor Dirke po Italiji Mauro Vegni izzval Tadeja Pogačarja, da bi se morda lahko prav on lotil epskega izziva ter v eni sezoni poskušal dobiti Giro in Tour, kar je nazadnje uspelo legendarnemu italijanskemu kolesarju Marcu Pantaniju (leta 1998), se je 23-letni as s Klanca pri Komendi odzval. "Še nikoli nisem dirkal na dveh tritedenskih dirkah v sezoni in bilo bi preveč tvegano, da bi to poskusil že naslednje leto," je povedal.

Naslednje leto bo poskušal še tretjič zapored osvojiti Dirko po Franciji, je dejal Pogačar za brazilsko izpostavo ameriškega športnega medija ESPN. "Morda bom poskusil s Tourom in Velto," je še dejal najboljši kolesar leta 2021 na lestvici mednarodne kolesarske zveze (UCI), poroča Cyclingnews, a dodal: "V naslednjih dveh ali treh letih pa bi morebiti lahko poskusil napasti dvojček, Giro in Tour."

Pogačarjevo moštvo UAE Emirates sicer še ni predstavilo uradnega sporeda dirk, pa vendarle je pričakovati, da bo slovenski as kapetan na Touru, na Giro pa bodo najverjetneje poslali mladega portugalskega zvezdnika Joaa Almeido, ki se bo ob koncu leta poslovil od mošta Deceuninck Quick Step in prestopil v Emirate.

Uspelo le peščici

Marco Pantani je zadnji kolesar, ki je v eni sezoni osvojil Giro in Tour, ta podvig mu je uspel leta 1998, a je bil kasneje zaradi previsoke vsebnosti hematokrita z Dirke po Italiji diskvalificiran. Britanski zvezdnik Chris Froome se je enega največjih izzivov v kolesarstvu lotil leta 2018, zmagal na Giru, a bil nato "šele" tretji na Touru.

Prvi, ki mu je uspela zmagovita kombinacija, je bil Italijan Fauso Coppi leta 1949, dosežek pa je ponovil še leta 1952. Tudi Bernard Hinault in Miguel Indurain sta po dvakrat slavila na Giru in Touru v eni sezoni, Francoz v letih 1982 in 1985, Španec pa v letih 1992 in 1993. Po enkrat je uspelo še Francozu Jacquesu Anquetilu (1964) in Ircu Stephenu Rochu (1987), le belgijska legenda Eddy Merckx pa je kombinacijo Gira in Toura osvojil trikrat, in sicer v letih 1970, 1972 in 1974.

Še nikomur v zgodovini pa ni uspelo osvojiti vseh treh grand tourov v sezoni. Je morda ta nori izziv nekaj, česar bi se lotil Pogačar? Strokovnjaki pravijo, da je to neizvedljivo.

Preberite še: