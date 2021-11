Nesrečni Cavendish z zlomljenimi rebri

Na dirkališču v Gentu v Belgiji so se kolesarji v nedeljo pomerili v disciplini madison na 80. izvedbi dirke Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent, zaznamoval pa jo je padec. Britanec Mark Cavendish je ob tem utrpel težjo poškodbo. Trčil je v Normana Hansena, ki se je pred tem s sunkovitim manevrom na spolzkem delu steze poskušal izogniti trčenju z Jasperjem De Buystom, a mu ni uspelo.

Cavendisha so na nosilih odnesli in odpeljali v bolnišnico v Gentu, kjer so naredili preiskave. Te so pokazale, da ima dve zlomljeni rebri na levi strani, prav tako pa manjši pnevmotoraks - prisotnost prostega zraka v prsni votlini.

Zaradi nevšečnosti je bil zadržan v bolnišnici na opazovanju. Danes ali jutri zjutraj naj bi ga iz bolnišnice odpustili, nakar čakata zvezdnika kolesarstva, ki je letos na sloviti Dirki po Franciji po številu etapnih zmag izenačil legendarnega Eddyja Merckxa (oba sta osvojila 34 etap), okrevanje in rehabilitacija.