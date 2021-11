V primeru Pantanijeve smrti odprli novo preiskavo

V primeru smrti kolesarskega zvezdnika Marca Pantanija so danes odprli novo preiskavo, poročajo tuje tiskovne agencije, med njimi tudi avstrijska APA. To je sicer že tretja preiskava smrti nekdanjega italijanskega hribolazca, ki so ga v svojem stanovanju mrtvega našli 14. februarja 2004 v Riminiju.

Odvetniki družine Pantani so v ponedeljek sporočili, da nova preiskava poteka zaradi domnevnega naklepnega uboja, potem ko naj bi kolesarja po pričanju preprodajalca mamil umorili.

Že leta 2016 so preiskovalci prekinili drugi preiskavo in izključili možnost umora kolesarja, ki je umrl zaradi usodnega koktajla kokaina in antidepresivov, so takrat zaključili preiskovalci.

V svoji karieri je osvojil tako dirko po Franciji kot Italiji. Foto: Guliverimage

Družina razlagi le teh ni verjela in je odvetniku od takrat prepustila zbiranje novih dokazov. Po mnenju družine se je Pantani pred smrtjo sprl z domnevnim morilcem, ki naj bi ga prisilil, da spije koktajl zdravil ob prevelikem odmerku kokaina ter priredil kraj zločina.

Odvetnik družine Pantani Fiorenzo Alessi je danes dejal, da so mati slovitega kolesarja, ki se ga je prijel vzdevek "pirat", zaslišali na državnem tožilstvu v Riminiju, ter da želi razjasniti okoliščine smrti svojega sina, še piše APA.

Marco Pantani je v svoji karieri osvojil tako dirko po Franciji kot Italiji leta 1998, skupaj pa je v karieri zbral 26 zmag. Leta 1999 je bil na dopinškem testiranju pozitiven na previsoko koncentracijo hematokrita, obtožbe o dopingu pa so ga spremljale vse do konca kariere leta 2003.