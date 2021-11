Tadej Pogačar prostodušno razkril svoje šibke točke: Ni se me treba bati

Tadej Pogačar je v skoraj eni uri pogovora z nekdanjim zmagovalcem Toura Geraintom Thomasom spregovoril o različnih temah. O svojih začetkih, razlogih, zakaj tako rad goni kolo, tekmovalnosti, dirkah, na katerih želi zmagati, in o načinih, na katere se sprošča, še posebej pa je zanimiv del, kjer se je razgovoril o svojih šibkih točkah.

Pogačar, Chris Froome in Geraint Thomas. Njihova skupna točka je zmaga na Touru. Foto: Guliverimage

Prostodušno je izjavil, da se ga tekmecem ne bi bilo treba bati. "V resnici se lahko zelo hitro zlomim," je enemu glavnih konkurentov na Touru priznal 23-letnik s Klanca pri Komendi, ki pa to na kolesu le redko pokaže.

"Na klancih, ki niso preveč dolgi, lahko razvijem dokaj veliko moč, medtem ko imam na daljših klancih in visoki nadmorski višini lahko težave. Mislim, da so (konkurenti, op. a.) to že tako ali tako ugotovili," je dejal zmagovalec dveh Tourov zapored, dveh kolesarskih spomenikov v eni sezoni in vodilni kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze.

Foto: Guliverimage

Kako zlomiti Pogačarja? Načinov je več, pravi 23-letni Gorenjec.

"Mislim, da obstaja kar nekaj načinov, ki lahko zlomijo mene ali pa koga drugega. Saj ni tako zelo zapleteno," je namignil Pogačar, Thomas pa priznal, da je izjemna uspešnost mladega Pogačarja vodstvo Ineosa prisilil v ponoven razmislek glede njihove taktike vodenja dirk v prihodnosti.

"Ko vidiš nekoga, ki je tako močan, si verjetno veliko ekip zastavlja podobno vprašanje: Kako naj premagamo tega tipa? Zame in za mojo ekipo je v prvi vrsti pomembno, da ostanemo pozitivni in da verjamemo v to, da še vedno lahko zmagamo. V nasprotnem primeru pa se lahko vprašamo, v čem je sploh še smisel," se je pošalil 35-letni Valižan, ki je na Touru proslavljal leta 2018.

Thomas Slovenijo in Slovence dobro pozna po zaslugi maserja Marka Džala. Foto: osebni arhiv

"To vprašanje je zagotovo za vse nas velik izziv," je nadaljeval. "Ozreti se moramo proti različnim vrstam dirkanja. Nobenega smisla ne bi imelo, da bi še naprej dirkali tako, kot smo v ekipi nekoč, tako da navijamo tempo na čelu dirke, saj bo to le voda na njegov mlin," je sklenil gostitelj podcasta Geraint Thomas, ki Slovenijo in Slovence dobro pozna tudi po zaslugi njegovega slovenskega maserja Marka Džala.