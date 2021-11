"Primož mi je sam dejal, da mi ni treba več čakati nanj"

Danski kolesar Jonas Vingegaard, ki bo decembra dopolnil 25 let, je bil pred dnevi v Londonu gost pogovornega večera Rouleur Live, kjer je spregovoril o različnih temah.

Povedal je, da bi prihodnje leto raje kot na Giru ali Vuelti nastopil na Touru, pa četudi to pomeni, da bi si kapetansko vlogo v najboljšem primeru moral deliti s Primožem Rogličem, na španski in italijanski pentlji pa bi bil verjetno prva violina ekipe Jumbo-Visma. Razlog? Tour se bo prihodnje leto začel na Danskem, v njegovi domovini, in ogromno bi mu pomenilo, da bi lahko bil zraven.

Foto: Guliverimage

"Seveda, če bodo v ekipi želeli, da namesto Toura dirkam na Vuelti, bom to seveda upošteval, a osebno bi mi bilo ljubše, če bi lahko nastopil na Touru. Če štart ne bi bil ravno na Danskem, potem bi mogoče tudi sam izbral Vuelto ali Giro, kar si enkrat v prihodnje vsekakor želim, a če bi bilo odvisno samo od mene, potem bi se prihodnje leto vsekakor odločil za Tour. Predvsem zato, ker se bo dirka začela na Danskem."

"Poleg tega je Tour res nekaj posebnega, in to še kako občutiš, ko si tam. Res bi bilo lepo, da bi bil lahko tam, in tega si res želim. Mislim, da je tak tudi načrt (ekipe), a ga še nisem slišal," je dejal mladi Danec, ki je lani v ekipo za Tour vskočil namesto Toma Dumoulina, ki si je vzel nekaj časa premora od kolesarstva, nato pa v Franciji poskrbel za eno največjih presenečenj.

Ko je Roglič zaradi poškodbe pred 9. etapo odstopil, je sam stopil v vodstvene šprinterice in priložnost s fenomenalnim 2. mestom v skupnem seštevku tudi izjemno dobro izkoristil.

V etapi Toura na znameniti Mont Ventoux je pokazal, da ima v nogah dinamit. Na enem od odsekov je bil celo hitrejši od rekordnega dosežka Marca Pantanija. Foto: Guliverimage

Bolj kot na rezultate osredotočen na napredek

Čeprav je jasno povedal, česa si želi in o čem sanja, pa hkrati zatrjuje, da se bo brez težav prilagodil situaciji in da je bolj kot na rezultate, usmerjen v svoj razvoj. "Dokler bom videl, da napredujem tako psihično kot fizično, bom zadovoljen," je dejal mladenič, ki je odličen tako na klancih kot vožnji na čas.

Zaveda se, da bo, ne glede na to, kdo bo prihodnje leto na Touru glavni adut ekipe Jumbo-Visma, če bo želel uspeti, moral premagati Tadeja Pogačarja, zmagovalca zadnjih dveh Tourov.

Foto: Reuters

Pri Pogačarju ne opazi niti ene šibke točke

"Videti je, kot da na kolesu nima niti enega slabega dne, vendar vseeno upam, da ga lahko premagamo. To bo naš glavni cilj. Tour je največja kolesarska dirka, in za našo ekipo bi bilo izjemno, da bi nam uspelo zmagati," je dejal 24-letni Vingegaard, ki ne skriva spoštovanja, ki ga čuti do leto dni mlajšega Pogačarja.

"Pri njem ne opazim niti ene slabosti. V vsem, kar počne, je videti dobro, enostavno bomo morali biti vsak dan znova zraven in dajati od sebe vse, kar lahko," je napovedal Rogličev moštveni kolega in razkril enega od ključnih dogodkov na letošnjem Touru.

Vingegaard je nase opozoril že na začetku sezone, ko je zmagal v etapi dirke UAE, dobil dirko Coppi e Bartali in presenetil z 2. mesto na Dirki po Baskiji, kjer se je vmešal med zmagovalca Rogliča in Pogačarja na tretjem mestu. Foto: Guliverimage

Rogličeva zelena luč

"Po kronometru (5. etapa, op. a.) mi je bilo rečeno, da mi ni več treba čakati na Primoža, medtem ko je bil do takrat načrt tak, da mu pomagamo, da ne izgubi preveč časa. Po tistem kronometru se je to spremenilo. Do takrat mi je bilo naročeno, naj mu v primeru padca odstopim svoje kolo, po tisti etapi pa mi je Primož sam dejal, da mi ni treba več čakati nanj. Nekaj dni pozneje je ekipa začela 'staviti' name," je obnovil turbulentno dogajanje na letošnjem Touru, kjer je Roglič padel že v 1. etapi, nato pa se je resneje poškodoval v tretji in v bolečinah vztrajal še do osme, nato pa odstopil z dirke.

Kljub mladosti in neizkušenosti – Vingegaard je šele od leta 2019 povsem osredotočen na kolesarstvo, pred tem ga je kombiniral z delom v tovarni za predelavo rib – se je izjemno dobro spopadel s pritiskom in pričakovanji, ki jih prinaša ena od glavnih vlog na dirki, kot je Tour.

"Veliko sem se naučil o sebi in spopadanju s pritiskom," je dejal. "V preteklosti sem s pričakovanji, ki sem si jih sam naložil, preveč obremenjeval. Danes tega ne počnem več," je še povedal "prenovljeni" Vingegaard.