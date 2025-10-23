Predstavitve trase kolesarske dirke po Franciji prihodnje leto se je na povabilo predsednika organizatorjev Toura ASO Jeana-Etienna Amauryja in direktorja dirke Christiana Prudhomma udeležil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben. V sredo je bil tudi na sestanku z direktorjem sklada, ki ima v lasti licenco za Tour.

Jure Leben je v sredo sestankoval z Yannom Le Monierjem, direktorjem omenjenega sklada, je v sporočilu za javnost zapisal kabinet predsednika vlade Roberta Goloba.

Novembra še operativni sestanek

Le Monier je Sloveniji izrekel priznanje, da ima znanje in sposobnosti za organizacijo velikega starta, za katerega se Slovenija poteguje v leta 2029 ali v letih pozneje.

Sogovornika sta se dogovorila, da bo sredi novembra potekal operativni sestanek, na katerem bodo razpravljali o možnih trasah ter drugih vidikih organizacije tako velikega športnega dogodka, so zapisali iz kabineta premiera

Slovenska vlada je julija sprejela sklep o pismu o nameri za organizacijo izvedbe prvih treh etap dirke po Franciji. S tem uradnim korakom je izrazila jasno in ambiciozno zavezo, da Slovenija postane gostiteljica enega največjih in najbolj spremljanih športnih dogodkov na svetu.

"Zgodovinski trenutek"

Z uspehi slovenskih kolesarjev, predvsem Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča in številnih drugih je Slovenija postala svetovna kolesarska velesila.

Premier Robert Golob je pismo o nameri za organizacijo starta Toura v Sloveniji za leto 2029 predal direktorju Prudhommu pred startom zadnje etape letošnje dirke. Foto: Vlada Republike Slovenije

"Veliki start dirke po Franciji v Sloveniji ne bi bil zgolj izjemen športni dogodek, za našo državo predstavlja zgodovinski trenutek, in veliko priložnost za promocijo države v svetu," so zapisali.

Dirko po Franciji vsako leto spremlja več kot 190 držav, ob progi pa si dirko v živo ogleda tudi do 12 milijonov ljudi. "V Sloveniji vidimo to kot priložnost, da našo zgodbo predstavimo svetu ne le kot gostitelji vrhunske dirke, temveč kot partnerji globalnega gibanja, ki združuje šport, kulturo, naravo in skupnost," so še dodali.

Premier Robert Golob je pismo o nameri za organizacijo starta Toura v Sloveniji za leto 2029 predal direktorju Prudhommu pred startom zadnje etape letošnje dirke. To je četrtič v karieri dobil Pogačar.

