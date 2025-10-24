Ribakina s polfinalom v Tokiu zadnja na sklepni masters sezone

Kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina si je z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Tokiu prislužila osmo in obenem zadnje mesto na sklepnem mastersu sezone. Ribakina bo še tretjič zaporedoma nastopila na zaključnem turnirju najboljših v sezoni.

Zmagovalka Wimbledona iz leta 2022 se je pridružila osmim najboljšim igralkam leta na turnirju, ki ob koncu sezone v Rijadu od 1. do 8. novembra združuje najboljše igralke sezone: Belorusinjo Arino Sabalenka, Poljakinjo Igo Swiatek, Američanke Coco Gauff, zmagovalko lanskega mastersa, Amando Anisimovo, Jessico Pegula, Madison Keys in Italijanko Jasmine Paolini.

Šestindvajsetletna Ribakina je sezono končala na visoki ravni, saj je prejšnjo nedeljo v Ningboju osvojila naslov, svoj drugi v sezoni po Strasbourgu, v Tokiu pa se je že uvrstila v polfinale.

Tam se bo v soboto pomerila s Čehinjo Lindo Noskovo za vstop v finale ter si prizadevala za svoj 11. naslov v karieri.

