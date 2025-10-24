Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
24. 10. 2025,
8.25

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jelena Ribakina

Petek, 24. 10. 2025, 8.25

1 ura, 36 minut

Ribakina s polfinalom v Tokiu zadnja na sklepni masters sezone

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Elena Ribakina | Kazahstanka Jelena Ribakina si je prislužila osmo in hkrati zadnje mesto na sklepnem mastersu sezone. | Foto Reuters

Kazahstanka Jelena Ribakina si je prislužila osmo in hkrati zadnje mesto na sklepnem mastersu sezone.

Foto: Reuters

Kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina si je z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Tokiu prislužila osmo in obenem zadnje mesto na sklepnem mastersu sezone. Ribakina bo še tretjič zaporedoma nastopila na zaključnem turnirju najboljših v sezoni.

Zmagovalka Wimbledona iz leta 2022 se je pridružila osmim najboljšim igralkam leta na turnirju, ki ob koncu sezone v Rijadu od 1. do 8. novembra združuje najboljše igralke sezone: Belorusinjo Arino Sabalenka, Poljakinjo Igo Swiatek, Američanke Coco Gauff, zmagovalko lanskega mastersa, Amando Anisimovo, Jessico Pegula, Madison Keys in Italijanko Jasmine Paolini.

Šestindvajsetletna Ribakina je sezono končala na visoki ravni, saj je prejšnjo nedeljo v Ningboju osvojila naslov, svoj drugi v sezoni po Strasbourgu, v Tokiu pa se je že uvrstila v polfinale.

Tam se bo v soboto pomerila s Čehinjo Lindo Noskovo za vstop v finale ter si prizadevala za svoj 11. naslov v karieri.

Preberite še:

Holger Rune
Sportal Znani zmagovalci v Stockholmu, Osaki, Ningboju in Almatyju, huda poškodba Runeja
Leylah Fernandez
Sportal Medvedjevu se nasmiha prvi naslov po dveh letih in pol, poškodba prvega nosilca Stockholma
Jelena Ribakina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.