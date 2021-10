Gledalki, ki je povzročila množični padec na Touru, grozi pogojna zaporna kazen

Neimenovana gledalka je 26. junija poskrbela za pravi kaos v prvi etapi Dirke po Franciji, ko je s transparentom, na katerem je pisalo "Allez Opi Omi" (v prevodu: Gremo, dedek in babica), stopila na pot kolesarski karavani in s koles sklatila številne tekmovalce. Prvi je vanjo treščil Nemec Tony Martin, za njim so popadali še njegovi moštveni kolegi iz Jumbo-Visme, tudi Primož Roglič, pa še številni drugi tekmovalci.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel mcmahon (@cyclingreporter) June 26, 2021

Vsaj 21 ljudi se je poškodovalo v incidentu, dva sta morala dirko končati že takrat. Gledalka je nato poskušala pobegniti iz Francije, a so jo naposled izsledili in obtožili. Poleg globe ji grozi še štiri mesece pogojnega zapora, kar pomeni, da ji najverjetneje ne bo treba za rešetke. Kazen bo odslužila z družbenokoristnim delom, v zaporu pa se lahko znajde, če bo spet ogrožala kakšno športno prireditev v Franciji.

Neprevidna gledalka se je že takoj po prijetju kesala in opravičevala, javnost pa je bila po incidentu ogorčena. Številni so zahtevali najstrožje ukrepe, tudi direktor Tourqa Christian Prudhomme je jezen grozil, da se je bodo lotili z vsemi pravnimi sredstvi, tožbo, a so se strasti kmalu pomirile. Prevladalo je mnenje, da incidenta ni zakuhala nalašč, je pa to vendarle opozorilo ljudem, "ki sebe postavljajo v središče dogajanja za nekaj fotografij in kakšen video ter se ob tem ne ozirajo na dogajanje okoli sebe", kot je povedal odvetnik Zveze profesionalnih kolesarjev (CPA) Romuland Palao.

Da bi se izognili takšnemu dogodku, bi morala "uporabiti le minimalno mero zdravega razuma, kar pa se v tem primeru ni zgodilo", je še dodal Palao.

Francozinja, ki so ji zaradi napadov na spletu skrili identiteto, je danes še enkrat izrazila obžalovanje. "Sramujem se svoje neumnosti," je dejala povzročiteljica nesreče, katere odvetnik je zahteval obravnavo, zaprto za javnost, a njegove želje niso uslišali, pisanje AFP navaja STA. Medijem, ki so jo čakali za izjavo, pa se je izmuznila. "Že tako je imela krhko osebnost, zdaj pa je ta še desetkrat bolj krhka. Preživlja pravi pekel," je izjavil njen odvetnik.

Preberite še: