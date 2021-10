Ženska s transparentom, ki je ogrozila letošnji Tour, čaka na kazen #video

Kot poroča francoska spletna stran Ouest France, ji za ogrožanje drugih in nenamerno povzročitev poškodb grozi denarna kazen do 15 tisoč evrov ali celo enoletna zaporna kazen.

Spomnimo: neprevidna gledalka je ob prihodu karavane letošnje Dirke po Franciji stala ob cesti z ogromnim transparentom z napisom 'Allez Opi-Omi' (Gremo, dedi-babi), ki ga je želela pokazati kameri in s tem pozdraviti svoje starše, a se je zgodba zasukala v povsem drugo smer.

S transparentom, ki ga je držala na višini kolesarskega krmila, je na tla nehote zrušila najprej nemškega kolesarja Tonyja Martina, moštvenega kolega Primoža Rogliča v ekipi Jumbo-Visma, njegov padec pa je sprožil domino efekt in kar naenkrat se je na tleh znašel večji del karavane. Nekateri so jo odnesli z le nekaj odrgninami ali celo brez, drugi so zaradi hudih poškodb Tour morali zapustiti, še preden se je ta dobro začel.

VIDEO: Množični padec v 1. etapi letošnje Dirke po Franciji:

Organizator Toura, agencija ASO, je sprva napovedoval, da bo gledalko zaradi povzročitve nesreče kazensko ovadil, a je kasneje svojo namero opustil.

Christian Prudhomme, direktor dirke, ki jo je letos že drugič zapored dobil Tadej Pogačar, je takrat izjavil, da je zgodba postala preveč napihnjena in da je v prvi vrsti pomembno to, da se vsi, ki se zbirajo ob kolesarski trasi, držijo varnostnih pravil.

Nesrečnica je po povzročitvi padca izginila s prizorišča, zato so orožniki iz kraja Finistère, kjer so preiskovali incident, prek Facebooka pozivali morebitne očividce za pomoč pri iskanju in identifikaciji. Ženska se je štiri dni po nesreči sama predala policiji v mestu Landerneau. Kot so takrat sporočili s policije, se je počutila osramočeno in prestrašeno.

Obtožena je dveh prekrškov, ogrožanja z očitno namerno kršitvijo dolžnosti previdnosti ali varnosti, kar je povzročilo nenamerne poškodbe, ki so vodile v nezmožnost dela za obdobje treh mesecev.

Njena identiteta je še vedno skrivnost.