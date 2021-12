Mladi in nadarjeni: Slovenci, o katerih bomo še veliko slišali #videi

V Sloveniji imamo srečo, da so mladi športni upi tako na gosto posejani, da je izbira peščice, ki ji bomo v pregledu leta 2021 namenili več pozornosti, izredno občutljiva in težavna. Predstavljamo deset mladih in nadarjenih slovenskih športnikov, zaradi katerih že zdaj lahko večkrat prisluhnemo Zdravljici.

S prispevkom o mladih upih v slovenskem športu začenjamo serijo člankov Športni pregled leta 2021, v kateri bomo potegnili črto pod iztekajočim se letom. V prvem se posvečamo prihodnosti slovenskega športa.

Košarkar Urban Klavžar (17 let)

Urban Klavžar je na svojem članskem debiju na parketu preživel kar 23 minut in v tem času dosegel deset točk. Zadel je tudi uvodno trojko. Foto: Guliverimage

17-letni Urban Klavžar je udarna sedmica mladinskega pogona španskega košarkarskega velikana Reala iz Madrida. Pred dnevi je zaradi številnih okužb s covid-19, ki so krepko zdesetkale člansko vrsto kraljevega kluba, dobil priložnost, da v 17. krogu evrolige zaigra na tekmi proti moskovskemu CSKA.

184 centimetrov visoki igralec, ki je svojo kariero začel pri domžalskem Heliosu, ni klonil pod bremenom odgovornosti. Na parketu je prebil skoraj 23 minut, v tem času pa k zmagi Reala z 71:65 prispeval deset točk (tretji strelec svoje ekipe), v statistiko pa vpisal še en skok.

Kot zanimivost, Luka Dončić, ki je svoj talent prav tako brusil v madridskem Realu (druži ju tudi sedmica na dresu), je za člansko vrsto debitiral pri 16 letih. Klavžar v tej sezoni za ekipo do 18 let v povprečju dosega 15,6 točke, 3,9 skoka in 2,4 asistence na srečanje.

Plezalka Sara Čopar (16 let)

16-letna Sara Čopar je obetavna plezalka iz Laškega. V sezoni 2021 se lahko pohvali z naslovom svetovne mladinske prvakinje v težavnosti in kombinaciji ter svetovne podprvakinje v njeni najljubši disciplini − balvanih. Svoj prvi naslov svetovne prvakinje v kombinaciji je osvojila že predlani, s 14 leti, v kategoriji starejših deklic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sara Čopar iz Laškega je ena najobetavnejših plezalk svoje generacije.

Konec avgusta je na svetovnem mladinskem prvenstvu v športnem plezanju v Voronežu v Rusiji postala svetovna prvakinja v težavnosti in kombinaciji ter svetovna podprvakinja v njeni najljubši disciplini − balvanih. Svoj prvi naslov svetovne prvakinje v kombinaciji je osvojila že predlani, s 14 leti, v kategoriji starejših deklic.

Kot otrok se je najprej preizkusila v nogometu, nato obiskovala mažoretke in pevski zbor, šest let pa se je v glasbeni šoli pri profesorici Janji Brlec učila igrati na citre. A vse to je bilo pozabljeno, ko je spoznala plezanje. Za obisk plezalne dvorane jo je navdušil sošolec, ki je poleg glasbene šole tudi plezal. Takrat je radovednost premagala tudi Saro, danes dijakinjo drugega letnika športnega oddelka I. gimnazije v Celju. Čoparjeva je članica Športno-plezalnega odseka PD Celje Matica, kjer trenira pod vodstvom Albina Simoniča in Jana Strmoleta, njena vzornica pa je Janja Garnbret, nesporno prvo ime športnega plezanja zadnjih let.

Več o Sari Čopar si lahko preberete na spodnji povezavi.

BMX-kolesar Jaka Remec (16 let)

16-letni Ljubljančan Jaka Remec je eden največjih upov v svetu kolesarstva BMX. Foto: Grega Valančič/Sportida

16-letni Ljubljančan Jaka Remec je eden največjih upov v svetu kolesarstva BMX. Obkrožen z ekipo vrhunskih strokovnjakov, ki se zavedajo, da je talent le drobec v končnem mozaiku, glavnina pa trdo in pravilno odmerjeno delo ter odpovedovanje, bi lahko v prihodnjih letih segel visoko po zvezdah, morda celo olimpijskih.

"Eni pravijo, da sem nor," pravi dijak drugega letnika športnega oddelka gimnazije Šentvid, ki ne čuti, da bi zaradi velikega vlaganja v šport karkoli zamujal na drugih ravneh.

Kot otrok je najprej rolal, nato je skejtal, a ko je pri sedmih letih prvič sedel na BMX-kolo, ga ni zanimalo prav nič drugega več. Zadnjih devet let vso svojo energijo vlaga ne samo v piljenje trikov na svojem BMX-kolesu, pač pa tudi gradnjo fizičnih, še bolj pa trdnih psihičnih temeljev.

Že pri 14 letih je na tekmi svetovnega pokala FISE v Montpellieru v Franciji v disciplini park zmagal med mladinci, leto prej je bil med amaterji na Kitajskem drugi. Na letošnjem evropskem prvenstvu v Moskvi je bil z naskokom najmlajši med 12 finalisti. Na prvenstvu, kjer je prvič zastopal Slovenijo, kar mu ogromno pomeni, je osvojil odlično deseto mesto. Mladenič, ki se na svoje nastope pripravlja tudi z alternativnimi metodami (npr. z vizualizacijo), večino svojega časa preživi v Tržiču, kjer sta z očetom in BMX-zanesenjaki zgradila BMX-park.

Več o Jaki Remcu si lahko preberete na spodnji povezavi:

Smučarska skakalka Nika Prevc (16 let)

Smučarska skakalka Nika Prevc iz znane skakalne družine je letos debitirala v svetovnem pokalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še ena obetavna športnica iz očitno športno zelo nadarjene generacije 2005 je Nika Prevc iz znane skakalne dinastije Prevc.

Perspektivna skakalka iz Dolenje vasi pri Železnikih je lansko sezono končala kot skupna zmagovalka alpskega pokala, letos pa je debitirala v svetovnem pokalu in petkrat osvojila točke. Najvišje je bila na 11. mestu v Lillehammerju.

16-letnica, ki obvlada tudi igranje klavirja, se je s skoki okužila prav zaradi zgleda v domači hiši. "Skakati sem začela, ko sem videla brate na televiziji, nato me je nekega dne oče pripeljal v Kranj na trening," je pripovedovala novembra letos, le nekaj dni pred svojim krstnim nastopom v svetovnem pokalu. Svojo člansko pot je začela s 23. mestom v Nižnem Tagilu.

V svoji zbirki ima tudi kolajno s svetovnih mladinskih prvenstev. Februarja lani je z reprezentančnimi kolegicami Niko Vetrih, Jernejo Brecelj in Jernejo Repinc Zupančič na ekipni tekmi mladinskega SP v Lahtiju na Finskem osvojila tretje mesto.

Teniški igralec Svit Suljić (12 let)

12-letni Svit Suljić spada v sam vrh teniških igralcev v kategoriji U12. Najmlajši v našem prispevku o mladih športnih upih Slovenije je komaj 12-letni teniški igralec Svit Suljić.

Samo mesec dni po nastopu v finalu turnirja najboljših evropskih igralcev do 12 let (Tennis Europe Masters) je navdušil še na enem najprestižnejših teniških turnirjev na svetu, neuradnem svetovnem prvenstvu Orange Bowlu U12 na Floridi, kjer je premagal vso konkurenco in se zapisal v zgodovino slovenskega tenisa.

Ambiciozni deček, ki spada v vrh evropskih igralcev v starostni kategoriji U12, pravi, da je zanj enako, ali izpade v finalu ali pa že v prvem kolu.

Z zmago na "turnirju pomaranč" do 18 let se je pridružil eliti slovenskih teniških igralk, ki so teniško ledino orale pred njim. Leta 1973 je na tem turnirju zmagala legendarna Mima Jaušovec, leta 1992 je bila nepremagljiva Barbara Mulej, pet let pozneje Tina Pisnik, 2015. je turnir v igri dvojic osvojila Tamara Zidanšek, leto pozneje pa je z zmago navdušila še Kaja Juvan.

Večkratni državni prvak do 12 let in zmagovalec številnih turnirjev se je avgusta preselil v Francijo, kjer svoj talent pili na teniški akademiji Mouratoglu.

Biatlonka Lena Repinc (18 let)

Biatlonka Lena Repinc je ena najbolj obetavnih mladih biatlonk. Z zadnjega mladinskega svetovnega prvenstva v Obertilliachu se je vrnila z dvema zlatima in dvema srebrnima medaljama, zaradi njenih uspehov pa so jo tamkajšnji prebivalci okronali kar za princeso Obertilliacha. Foto: Guliverimage

Lena Repinc je ena najobetavnejših slovenskih biatlonk. V lanski sezoni je postala svetovna prvakinja v šprintu in zasledovanju v kategoriji mladincev in mlajših članov. Iz Obertilliacha je poleg dveh zlatih prinesla še dve srebrni medalji, zaradi njenih uspehov pa so jo tamkajšnji prebivalci okronali kar za princeso Obertilliacha.

18-letnica iz okolice Bohinja je za svoje izjemne dosežke v lanski zimi prejela nagrado Piotra Nurowskega za najboljšo mlado zimsko športnico Evrope leta 2021, v domovini pa je bila izbrana za najboljšo mlado biatlonko Slovenije.

Svojo športno pot je začela pri šestih letih, a sprva ni bila preveč navdušena nad tem, da bi pozimi naokrog tekala v mrazu, tankem dresu in smučarskem perilu, je zapisano ob njeni predstavitvi mladih, ki so kandidirali za finančna sredstva v družbeno-odgovornem projektu Mladi upi Zavarovalnice Triglav.

Repinčeva je športno poglavje svoje življenjske zgodbe začela pisati v tekaški skupini Smučarskega društva Bohinj, kjer je bil njen oče trener, dokončno pa se je v šport zaljubila potem, ko je prvič streljala s puško in je bil njen skok v biatlonske vode zapečaten. Njeni cilji so visoki in vključujejo tudi medaljo na zimskih olimpijskih igrah v Milanu leta 2026.

Nogometaš Tilen Kovačič (16 let)

Tudi v nogometu imamo kar nekaj obetavnih igralcev, tokrat pa bomo izpostavili 16-letnega Tilna Kovačiča, člana kadetske vrste nogometnega kluba Krka in reprezentanta Slovenije do 17 let. Tilen je svojo nogometno pot začel v drugem razredu osnovne šole, je pa že leta pred tem težko zdržal brez žoge. Nogomet mu pomeni vse, pravijo pri Krki.

16-letni nogometaš Tilen Kovačič je dobil povabilo na preizkus k pariškemu nogometnemu velikanu PSG.

Kovačič je v letošnji sezoni trenutno drugi strelec 1. SKL (slovenske kadetske lige), v jesenskem delu pa je nekaj minutaže dočakal tudi na igriščih 2. SNL. December je preživel v Parizu, za kar ima več kot tehten razlog. Mladi Dolenjec je namreč dobil povabilo na preizkus pri mladinski ekipi francoskega nogometnega velikana Paris Saint-Germaina, ki ga je seveda z sprejel z odprtimi rokami.

Nordijska kombinatorka Ema Volavšek (19 let)

Ema Volavšek je osvojila prvo odličje za slovensko nordijsko kombinacijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

19-letna Ema Volavšek je širšo javnost prvič opozorila nase pred dobrim tednom dni, ko je na tekmi svetovnega pokala v nordijski kombinaciji v Ramsauu v Avstriji osvojila drugo mesto, kar je prva medalja in zgodovinski uspeh za slovensko nordijsko kombinacijo.

Volavškova je svojo športno pot začela kot skakalka v SSK Ilirija, kjer so poleg treninga skokov trenirali še tek na smučeh. Ker njen tekaški talent ni ostal neopažen, jo je trener Rok Mandl prepričal, da se posveti treniranju obeh disciplin, skokov in smučarskega teka, ki sta združena v nordijski kombinaciji.

V lanski sezoni, ki je bila za dekleta krstna v svetovnem pokalu, je bila na sporedu samo ena tekma (Volavškova je zasedla 16. mesto), letos pa napreduje iz tekme v tekmo.

Košarkarica Mojca Jelenc (18 let)

Košarkarica Mojca Jelenc Med kopico obetavnih slovenskih košarkaric izpostavljamo Mojco Jelenc, članico ŽKK Cinkarna in kapetanko slovenske kadetske reprezentance.

Zavidljivih 200 centimetrov visoka igralka, ki kraljuje na položaju krilnega centra, je v treh sezonah v Celju trikrat postala državna in pokalna prvakinja Slovenije, po dvakrat pa je bila najboljša v državi z mladinkami in kadetinjami.

Lani je s kadetinjami postala tudi prvakinja v kadetski WABA (Women Adriatic Basketball Association) oz. Jadranski ligi.

18-letna Gorenjka, ki obiskuje 1. gimnazijo v Celju, je bila na zaključnem turnirju državnega prvenstva za mladinke 2021 najboljša strelka, skakalka in najbolj koristna igralka (MVP) zaključnega turnirja. V sezoni 2020/2021 je za svoje športne presežke prejela nagrado za najboljšo mlado igralko lige WABA.

Atlet Vid Botolin (19 let)

Vid Botolin je eno najbolj obetavnih imen v slovenski atletiki. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Članek o mladih slovenskih športnih upih zaključujemo s tekačem na srednje proge Vidom Botolinom, ki so ga na Atletski zvezi Slovenije letos izbrali za najboljšega atleta med slovenskimi mladinci.

19-letni Botolin, član Atletskega društva Kladivar Celje in varovanec trenerja Romea Živka, je državni mladinski in članski reprezentant ter večkratni državni in pokalni prvak v teku na 1.500 metrov in 3.000 metrov tako v dvorani kot na prostem. Poleg tega je tudi večkratni državni prvak v krosu in cestnem teku.

Atletiko trenira že od petega leta, a jo je do 12. leta kombiniral s treningi košarke.

Popravil je že devet državnih rekordov, samo letos pet, a njegov največji uspeh je bronasto odličje na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Bakuju, kar je bila edina medalja za slovensko reprezentanco na tem tekmovanju.

"Letos sem prejšnje uspehe še nadgradil s tretjim mestom na članskem balkanskem dvoranskem prvenstvu v Istanbulu, kjer sem, čeprav sem bil najmlajši, pritekel kolajno," je ob predstavitvi projekta Mladi upi povedal Botolin, ki športno udejstvovanje uspešno usklajuje s študijskimi obveznostmi na Fakulteti za socialno delo. Na evropskih lestvicah mladincev do 20 let zaseda tretje mesto.