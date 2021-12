Ema Volavšek v Ramsauu do prvih stopničk za Slovenijo!

Ramsau v Avstriji je gostil zadnjo tekmo svetovnega pokala v tem koledarskem letu za nordijske kombinatorke. Po skakalnem delu preizkušnje je prvič v tej sezoni resneje zadišalo po slovenskih stopničkah, saj je Ema Volavšek z 91 metri in 121,8 točke zaostajala zgolj za nepremagljivo Norvežanko Gydo Westvold Hansen, ki je skočila 95 metrov, zbrala pa je 129,1 točke in je imela 29 sekund prednosti pred našo tekmovalko. Tretja je bila Japonka Juna Kasai z 88,5 metra in 31 sekundami zaostanka, odlična četrta pa še druga Slovenka na štartu, Silva Verbič, ki je z 88,5 metra in 118,9 točke imela 41 sekund zaostanka za Norvežanko na vrhu.

Zgodovinske stopničke za Slovenijo

Tekaški del na petkilometrski progi niti za trenutek ni ponudil dvoma, da Ema Volavšek ne bi prvič v karieri končala na zmagovalnem odru. Vseskozi je tekla pred Japonko Kasaievo, ki jo je v zadnjih nekaj sto metrih tudi gladko prehitela in v cilj pritekla na drugem mestu z zaostankom 46,6 sekunde za Westvold Hansnovo. Japonka je na tretjem mestu zaostala 1:01,3 minute, Slovenija pa se tako veseli zgodovinskih prvih stopničk v svetovnem pokalu v nordijski kombinaciji. Verbičeva je v teku pričakovano nekaj izgubila, a vseeno s končnim desetim mestom prav tako vpisala rezultat kariere, v cilju je zaostala 2:13,3 minute za zmagovalko.

"Od poletja smo verjeli, da bodo stopničke"

"Gyda je nekako razred zase, čeprav sem bila danes na skakalnici že zelo blizu nje, tekaško pa tudi nisva zelo narazen, a še vseeno je kar dobra. Všeč pa mi je, da sem bila močnejša od vseh drugih. Vem, da konkurenca ni velika, a smo na visoki ravni in se je vseeno treba zelo potruditi, če želiš biti dober," je po tekmi povedala Volavškova.

Silva Verbič je njen uspeh dopolnila z desetim mestom: "Skok je bil zelo lep, na ravni, ki jo trenutno znam pokazati. Seveda je na skakalnici še precej rezerv, upam, da bom to na naslednjih tekmah znala odpraviti. Tekaška forma se dviguje, rezerve pa so seveda ogromne. Upam, da že letos to odpravimo in da bom potem v naslednjih sezonah pri vrhu tudi v teku."

Trener Goran Janus je bil ponosen na varovanki: "Od poletja smo verjeli, da bodo stopničke. Trdo smo delali. Zelo sem vesel za Emo in tudi Silvo, ki sta napredovali v skokih, tudi tečeta dobro. Na peti tekmi smo osvojili prve stopničke in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Čestital bi rad celotni ekipi, poleg mene je tudi Anže Obreza, ki je odgovoren za teke. Servis je bil odličen, za kar sta zaslužna Matic Košir in Marjan Jelenko, tukaj sta še Matjaž Polak za kondicijo ter fizioterapevtka Nastja Lanišek. Smo majhna, a aktivna skupina!"

Svetovni pokal se bo v začetku januarja nadaljeval v Italiji v Val di Fiemmeju.

