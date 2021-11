Iransko vratarko obtožujejo, da je v resnici moški

Hude obtožbe na račun iranske nogometne vratarke Zohreh Koudaei so sprožili v jordanskem nogometnem taboru, kjer so na Azijsko nogometno federacijo celo naslovili pobudo, naj odpre uradno preiskavo, znotraj katere bi preverili spol iranske reprezentančne vratarke.

🚨BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female.



Koudaei, Zob Ahan goalkeeper, has been a target for such allegations throughout the years. pic.twitter.com/rqprpDHIZS