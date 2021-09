Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu evropskega prvenstva v dvorani Spodek v Katovicah pred več kot 10.000 pretežno domačih navijačev s 3:1 na kolena spravila gostiteljico, svetovno prvakinjo Poljsko in se še tretjič v zadnjih šestih letih uvrstila v finale EP. "To je bil dober prikaz karme, ki jo je klical trener Heynen," se je po veliki zmagi smejalo Klemnu Čebulju, ki ga s soigralci niso zmotili ne napačna himna Slovenije pred začetkom ne dolgi "challengi", ki so jih Poljaki zahtevali v dramatični končnici. Slovenci bodo v nedeljo lovili tisto, kar jim še manjka, zlato.

Še pred začetkom bitke za finale, ki se je na koncu razvlekla v triurni triler, so organizatorji sprva zavrteli napačno himno Slovenije, po nekaj trenutkih pa "ne/namerno?" napako popravili.

Po izjemnem uvodnem nizu Poljakov, ko so fantastično servirali, se je tehtnica na slovensko stran obrnila po zmagi v izenačenem drugem nizu izbrancev Alberta Giulianija. Tretji niz so dobili suvereno, domačine so pustili na 16, v četrtem pa so gledalci spet videli dramo. Slovenci so se že dvakrat veselili zmage, a so se po posnetkih akcij, na katere je bilo treba čakati nerazumljivo dolgo, Poljaki dvakrat rešili, po tretjem klicanju "challenga" pa so vendarle morali priznati premoč.

Selektor Poljakov Vital Heynen, ki je po četrtfinalu Slovence podžgal z izjavo, da ne ve, s kom bi lahko igrali v polfinalu, je po olimpijskih igrah doživel novo razočaranje. Foto: Guliverimage

Ekipa je pokazala, da zna stopiti skupaj

"To je bil dober prikaz karme, ki jo je klical trener Heynen, ko je dejal, da ne pozna morebitnih nasprotnikov in da so oni zmagovalci, če bodo še naprej tako igrali, kot so v četrtfinalu proti Rusom. Danes so igrali fenomenalno, a smo se mi upirali z vseh pozicij. Ekipa je pokazala, da zna stopiti skupaj. Ko smo izgubili prvi niz na 17, smo stopili skupaj, imeli sicer v drugem malo sreče, suvereno zmagali v tretjem, nato pa v četrtega šli lačni zmage. V tem pa rezultat 37:35, morda celo rekorden rezultat za polfinalno tekmo. Iskreni čestitam vsem fantom in navijačem, ki so prišli," se je po izjemni zmagi v pogovoru za Kanal A smejalo Klemnu Čebulju.

Ekipa je znova dokazala, da zna stopiti skupaj. Foto: CEV

Ne spomni se, da bi kdaj trajalo tako dolgo

Na vprašanje, ali je že kdaj doživel, da bi "challengi" in odločitve trajali tako dolgo, je Korošec dodal: "Ne spomnim se, da bi kdaj trajalo dlje. Te sekunde, minute so bile neskončne. Morda so res mislili, da je bil dotik, niso bili stoodstotni, tako da … Tako kot je, je v redu. Jutri nas čaka finale."

Poljakom ni pomagala niti rdeče-bela armada navijačev. Foto: Guliverimage

Po srebru 2015 in 2019 zdaj po zlato

Obračun je spremljalo več kot 10.000 pretežno domačih gledalcev, med katerimi je bilo tudi nekaj slovenskih, za katere Čebulj upa, da bodo v finalu še v večjem številu: "Hvala navijačem, da so prišli in nam dali energijo, upam, da jih bo jutri še več. Verjeli smo od samega začetka, da Poljsko lahko že četrtič premagamo na teh evropskih prvenstvih, to je že moj tretji zaporedni finale, res sem vesel za ta dosežek. Iskrene čestitke vsem fantom."

Slovenci bodo po letu 2015, ko so jih v finalu premagali Francozi, in letu 2019, ko so v finalu izgubili s Srbi, še tretjič v zadnjih šestih letih igrali v finalu EP. Njihov tekmec bo zmagovalec drugega dvoboja med Srbijo in Italijo.