Poljski selektor s provokacijo, Vinčić: te so nas vedno podžgale

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v sobotnem polfinalu ob 17.30 pomerila s Poljsko. Gre za ponovitev polfinala iz leta 2019, ko so Slovenci Poljake v Stožicah premagali s 3:1 in napredovali v finale. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska odbojkarska reprezentanca je že na poti v Katovice, kjer se bo v soboto ob 17.30 z gostitelji Poljaki pomerila v polfinalu evropskega prvenstva. Gre za stara znanca izločilnih bojev EP. V teh sta se srečala v zadnjih treh izvedbah, vselej so zmagali Slovenci. Te je, še preden so se znova uvrstili med najboljše štiri, z izjavo zbodel svojeglavi selektor Poljakov Vital Heynen.

Slovenski odbojkarji so si z odlično četrtfinalno predstavo proti Čehom v sredo zanesljivo zagotovili polfinale evropskega prvenstva. V tem bodo zaigrali še tretjič v zadnjih šestih let, znova jim bodo nasproti stali Poljaki.

Reprezentanci imata zadnja leta pestro zgodovino srečevanja v izločilnih bojih evropskega prvenstva. Udarili sta se na zadnjih treh in prav vsakič so krajšo potegnili Poljaki. Leta 2015 so jih Slovenci po petih nizih izločili v četrtfinalu prvenstva v Sofiji in na koncu osvojili prvo kolajno na evropskem prvenstvu, srebrno.

Sledilo je leto 2017, ko sta se izbrani vrsti v Krakovu pomerili za napredovanje v četrtfinale. Slovenski odbojkarji so takrat gostitelje Poljake odpravili s kar 3:0, nato pa obstali pred vrati polfinala. Nato pa leto 2019, ko so bili v vlogi sogostitelja Slovenci. Moštvi sta se udarili v polfinalu EP v Stožicah, četa Alberta Giulianija je varovance Vitala Heynena ugnala s 3:1 in si zagotovila še drugi finale v štirih letih. Slovenci so končali s srebrom, Poljaki pa so na koncu osvojili bron.

Selektor Poljakov Vital Heynen je po napredovanju v polfinale postregel s provokacijo, češ, da ne ve, kdo jim bi lahko v boju za finale stal nasproti. Foto: Guliverimage

Zdaj se bosta izbrani vrsti znova udarili v polfinalu, in to na terenu Poljakov, čigar selektor je po suvereni četrtfinalni zmagi nad Rusi spet blestel s svojimi izjavami. V pogovoru za poljsko televizijo TVP je na vprašanje o morebitnem polfinalnem tekmecu (tekma Slovenije in Češke je bila dan po poljski uvrstitvi v polfinale, op. a.) dejal, da sploh ne ve, kdo sestavlja četrtfinalni par, ki se bo križal z njimi: "Nimam pojma. Ne vem niti, kdo je v četrtfinalu, iz katerega bomo dobili tekmeca. Kaj pravite, Češka in Slovenija (je vprašal novinarja, op. a.)?"

Vinčić: Spet provokacija, te so nas vedno podkurile

Na njegovo provokacijo se je po napredovanju v polfinale odzval včerajšnji slavljenec Dejan Vinčić. Na vprašanje, ali bo po eni gostiteljici padla še druga, je v pogovoru za Kanal A odgovoril: "Bomo videli. Vemo, da igramo proti trenutno verjetno najmočnejši ekipi, vemo, da radi igramo z njimi. Zadnja tri evropska prvenstva smo jih izločili. Poslušal sem izjavo Vitala po zmagi Poljske in je rekel, da sploh ne ve, s kom bi lahko igrali v polfinalu. Spet provokacija z njegove strani. Te so nas vedno zelo podkurile, tako da upam, da nas bo tudi, ko pridemo v Katovice."

"Spet provokacija z njegove strani. Te so nas vedno zelo podkurile, tako da upam, da nas bo tudi, ko pridemo v Katovice," je po napredovanju med najboljše štiri dejal Dejan Vinčić. Foto: CEV

Na tem EP neporaženi Poljaki so po sedmih tekmah na domačem evropskem prvenstvu še neporaženi. V skupinskem delu so eno točko oddali Srbom, zadnje štiri obračune pa so dobili brez izgubljenega niza.

"Tokrat morajo oni priti k nam"

Heynen se je nato v izjavah za poljske medije le dotaknil zadnjih bojev s Slovenci in dejal, da gre za drugačno zgodbo, kot je bila tista iz leta 2019. "Položaj je tokrat nekoliko drugačen. Takrat smo morali miti priti v Ljubljano, zdaj pa bodo morali oni, če bodo premagali Čehe, priti k nam. Sploh ni pomembno, kdo bo naš tekmec. Če bomo igrali, kot smo proti Rusom, bomo zmagali. Pomembno je samo to, kako bomo igrali mi. Če nas bodo ljudje podprli tako, kot so nas v Krakovu in Gdansku, menim, da nas ne more premagati nihče. Navijači lahko naredijo veliko razliko," na pomoč sedmega igralca na tribunah računa Belgijec, ki je na klop Poljske sedel leta 2018. Spomnimo, da so Slovenci leta 2017 v Krakovu utišali skoraj 9.000 večinoma poljskih navijačev.

Nekateri ga kritizirajo, sam je ponosen na to, kako so se pobrali po OI

52-letnik velja za karizmatičnega in samosvojega trenerja, ki mu provociranje nasprotnikov ni tuje. Leta 2018 je Poljake popeljal do naslova svetovnih prvakov, leto pozneje do brona na evropskem prvenstvu, letos do srebra v Ligi narodov, na olimpijskih igrah v Tokiu pa se mu je z varovanci zataknilo. V četrtfinalu so jih pred vrati bojev za odličja pustili Francozi. Belgijec se je po tekmovanju petih krogov znašel na udaru kritik, te so se pojavile tudi po uvrstitvi v polfinale EP. Nekdanji kapetan poljske reprezentance Marcin Możdżonek Heynena sicer spoštuje, a meni, da se je nekoliko izgubil, da nima več pravega občutka za ekipo in da Poljaki niso bili pravi že v spomladanski Ligi narodov, a da se zaradi preboja v finale ob to nihče ni pretirano obregnil. Sledilo je olimpijsko razočaranje.

Heynen je ponosen na to, kako so se njegovi varovanci po olimpijskem razočaranju pobrali, in verjame, da bodo tudi v Katovicah leteli na krilih domačih navijačev. Foto: Guliverimage

Heynen meni, da se je njegova ekipa po tem odlično pobrala. "Moji fantje so bili po olimpijskih igrah izjemno razočarani, a niso sklonili glav. Zato sem še toliko bolj ponosen nanje. Po neuspešnih olimpijskih igrah bi lahko za vse krivili Tokio, a so se pobrali in zdaj so znova v polfinalu. Kar ni slabo, kajne (smeh, op. a.)."

Poljaki in Slovenci se bodo za finale v Katovicah pomerili v soboto ob 17.30. V drugem polfinalu si bosta ob 20.30 nasproti stali Italija in Srbija. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.