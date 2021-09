Izjemno, Slovenci prek Čehov v polfinale EP!

Slovenski odbojkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva s 3:0 izločili Čehe in si zagotovili tekmi za odličja. V sobotnem polfinalu jih čakajo svetovni prvaki Poljaki.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva s 3:0 premagala Češko in se zanesljivo uvrstila v sobotni polfinale, v katerem ji bo v Katovicah nasproti stala aktualna svetovna prvakinja Poljska. Gre za ponovitev polfinala prvenstva stare celine iz leta 2019, ko so Slovenci v Stožicah Poljake ugnali s 3:1 in na koncu osvojili srebro. V drugem polfinalu se bosta pomerili branilka naslova Srbija in Italija.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale Češka : Slovenija 0:3 (-21, -18, -25)



Potem ko sta si v torek v Gdansku polfinale zagotovili Srbija in Poljska, bosta danes v Ostravi znana še zadnja polfinalista. Eden je že, in sicer Italija, ki je s 3:0 v nizih izločila Nemčijo. Zadnji četrtfinale pa pravkar igrajo gostitelji Čehi in Slovenci, ki branijo evropsko srebro.

Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, in to v uvodnem krogu prvenstva, ko so slovenski odbojkarji po bledi predstavi izgubili z 1:3, po porazu pa dejali, da so očitno potrebovali budnico. Uvodni del so tako končali na drugem mestu, v osmini finala pa vlogo favorita s 3:1 potrdili proti Hrvaški. Čehi so skupinski del končali na četrtem mestu, tako da jih je v osmini finala pričakala olimpijska prvakinja Francija. Češki odbojkarji so pripravili veliko presenečenje in galske peteline sklatili s 3:0. Odločeni so, da tudi proti Slovencem nadaljujejo pravljico. Pri tem jim v Ostravar Areni pomaga domače občinstvo.

Reprezentanci sta obračun začeli izenačeno, se izmenjevali v tesnem vodstvu, nato pa je Slovencem uspelo pobegniti na +5 (10:5) in tekmeca prisiliti v time-out. Ta je Čehom dobro del, približali so se na točko zaostanka, tako da je Alberto Giuliani varovance poklical k sebi. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, v katerem so bili naši odbojkarji vselej točko, dve pred gostitelji. Po vodstvu s 23:21 so dobili naslednji točki in prvi niz. Drugi se je začel povsem po slovenskih željah, pri vodstvu s 7:3 je Jiri Novak znova vzel time-out, a ta njegovi ekipi ni kaj prida pomagal, Slovenci so še naprej narekovali ritem. Češki selektor je z menjavi še naprej iskal priključek, a njegovi varovanci niso uspeli slediti razpoloženi Gainijevi četi, ki je povedla z 2:0 (25:19).

Čehi so odlično odprli tretji niz, povedli z 8:4 in poskrbeli za slovensko menjavo, Klemna Čebulja je zamenjal mladi Rok Možič. Menjava je obrodila sadove, 19-letnik se je izkazal z začetnimi udarci in Slovenci po prvič v nizu povedli (11:10).

Kdor bo napredoval, se bo v polfinalu v soboto v Katovicah pomeril s Poljsko. Če bodo to Slovenci, bomo spremljali ponovitev zadnjega polfinala, v katerem so Poljaki v Stožicah padli s 3:1.

Italijani suvereno prek Gianijeve čete

Italijani nadaljujejo suverene predstave, s 3:0 so izločili Nemce, ki jih vodi Andrea Giani. Foto: CEV Na uvodni četrtfinalni tekmi v Ostravi so se pomerili Italijani in Nemci. Azzurri so nadaljevali odlične predstave in tekmeca, ki ga vodi Italijan Andrea Giani (nekoč selektor Slovenije), odpravili s 3:0.

V katero smer bo šla tekma, so pokazali že v prvem nizu, ki so ga dobili s kar 25:13, v drugem so slavili s 25:18, v tretjem pa s 25:19. Tekmeca so onemogočili z odličnimi servisi in ga prisilili v številne napake. S 13 točkami je bil najbolj učinkoviti 19-letni Alessandro Michieletto.

Italija, ki je na sedmih tekmah oddala le dva niza, se bo v polfinalu pomerila s Srbijo.

Srbi in Poljaki napredovali s 3:0

Četrtfinalni spored se je začel v Gdansku, kjer sta si nasproti stali branilka naslova Srbija in Nizozemska. Slovenski finalni krvniki izpred dveh let so po izenačenem uvodu in vodstvu Nizozemcev s 23:22 dobili tri zaporedne točke in osvojili prvi niz (25:23), drugi jim je pripadel s 25:20, v tretjem pa so imeli tulipani žogo za znižanje na 1:2, a so jim varovanci Slobodana Kovača to preprečili, dobili niz s 27:25 in si kot prvi priigrali polfinale.

Poljaki so tudi po sedmi tekmi neporaženi - v četrtfinalu so s 3:0 odpravili olimpijske podprvake Ruse, ki na EP niso pripotovali v najmočnejši zasedbi. Foto: Guliverimage

Po uvodni tekmi v Gdansku je bilo vroče zvečer, ko so Poljaki pred huronskim domačim občinstvom s 3:0 odpravili olimpijske podprvake Ruse. Ti na prvenstvo niso prišli v popolni postavi. Uvodni niz je domača četa Vitala Heynena dobila s kar 25:14, bolj tesno je bilo v drugem, ko so se Rusi še najbolje upirali, a je tudi ta pripadel gostiteljem (26:24). Tudi tretji je pripadel Poljakom (25:19).